Il n'y aura pas d'union sacrée pour les comptes d'Yverdon

Route de contournement, Collège des Rives, nouvelle place d’Armes, réseau édilitaire… Selon un plan des investissements déjà revu à la hausse, il fallait à Yverdon 49 millions de francs cette année, il en faudra 83 l’an prochain, et 66 en 2019. Bref, 286 millions d’ici à 2025. Une somme, surtout quand on sait que la Commune table sur une capacité d’autofinancement d’environ 24 millions par an. «Il va nous falloir 50 millions l’an prochain, résumait le syndic, Jean-Daniel Carrard, lors du dernier Conseil communal. Reste à savoir où on va les trouver.» Pour ça, plusieurs pistes se combinent dans la tête des élus, chacune risquant fort de faire débat dans un avenir proche. Les voici.

La vente de patrimoine

En tout, le potentiel est devisé à un peu plus de 95 millions. La Ville dispose de plusieurs terrains encore constructibles. «Sans en faire la promotion, on est régulièrement sollicités, assure le syndic. On peut en piloter l’urbanisme puis passer par une promesse de vente et d’achat ou par un droit de superficie. On est par exemple encore propriétaire de 49% des 20 hectares qui restent à Y-Parc.» Il pourrait encore citer le site de Verdan, à l’entrée nord, ou Gare-Lac, pôle à l’important «potentiel de valorisation» selon le PLR. Mais la chose s’annonce ardue: les Verts préviennent qu’ils s’opposeront à tout bradage des bijoux de famille, solution de «commune acculée». Le socialiste Stéphane Balet emboîte: «On ne dira pas non à tout. Mais tout est devenu stratégique. Et si on veut pouvoir fixer des loyers modérés, on doit conserver la main. Sinon on le paiera en subventions.»

Aux terrains s’ajoutent quelques bâtiments au centre-ville et d’autres immeubles. L’UDC, par une motion d’Aude Briand – par ailleurs associée d’une régie – a déposé une motion demandant d’étudier le patrimoine immobilier. «Il faut vendre ce qui nous coûte, notamment en travaux d’entretien, résume l’UDC Roland Villard. On n’a pas à jouer les promoteurs.»

Les taxes

Sur des ventes de terrains, justement, les Verts sont certains qu’il y a de la marge de manœuvre. Au prochain Conseil, le député Vassilis Venizelos compte déposer une motion pour introduire une taxe sur les équipements communautaires: sur toute plus-value réalisée, un promoteur devrait participer aux frais publics (écoles, transports…). «Lausanne, Vevey, Payerne ou Chavornay l’ont déjà introduit, exemplifie l’élu. Pour Gare-Lac, le potentiel est de 30 millions.» En face, Jean-Daniel Carrard, également député, s’oppose à ce qui, selon lui, s’ajoutera à la taxe sur la plus-value foncière, prévue dans la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC). «Elle est à un minimum de 20%, ajoute le syndic. Il faut plutôt étudier des pistes profitables à tous et négocier au cas par cas avec le promoteur.» A noter qu’une autre taxe, celle sur les déchets, qu’Yverdon n’a toujours pas ratifiée, devra être votée prochainement. Elle rapporterait l’équivalent de 3 points d’impôt.

L’impôt

Le maintien du point actuel, à 76,5, a été longuement débattu. Mais sa hausse est inévitable à terme. Les partis se rejettent mutuellement la responsabilité. «On a un immense retard dans l’entretien des infrastructures», enchaîne le PLR Christian Weiler, en allusion à la législature précédente à majorité rose-verte. «On a toujours dit que la route de contournement allait faire grimper les impôts», rétorque Stéphane Balet. L’UDC s’oppose formellement et milite pour un examen de chaque dépense. «On peut certainement raboter 10-15% au budget», assure Roland Villard.

Les actions

La Ville possède encore de jolis paquets dans le matelas boursier. Notamment 13 360 actions à la Romande Energie. Le potentiel de vente pourrait rapporter 12 à 15 millions, selon le syndic. Une motion est d’ailleurs dans les starting-blocks. «On pourrait imaginer une autorisation de vente, totale ou partielle, au moment opportun», imagine Christian Weiler. Ou alors un placement dans un autre fonds. Difficile. Verts, socialistes et UDC sont divisés. Parce que la Romande Energie doit rester en mains publiques. Mais surtout parce que ces actions, même basses, rapportent encore. Rien que 400 000 fr. il y a trois ans.

La solution alors? Une combinaison d’actions ciblées, selon le PLR. Une réunion autour de la table, selon la gauche. «Il nous faut des mesures pragmatiques, et vite, dit Fanny Spichiger. Personne n’a envie de porter une politique d’austérité.»