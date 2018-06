Il sera difficile de s’ennuyer cet été dans la région d’Yverdon

Coup sur coup, Yverdon-les-Bains Région et le Service de la culture d’Yverdon ont annoncé le programme qui rythmera ces trois prochains mois. Au vu de sa richesse, il n’y aura pas d’été en pente douce. Tour d’horizon non exhaustif des événements prévus.

Découverte

Cet été, la région peut se découvrir à pied, notamment via la vingtaine de visites guidées prévues à Yverdon du 30 juin au 18 août (mardis et samedis) et à Orbe, du 15 juillet au 15 août le samedi. Ou encore du côté de Sainte-Croix, via la Nuit de la randonnée du 23 juin. Pour ceux qui veulent aller plus vite, sans se fatiguer, il y a possibilité d’embarquer à bord d’un triporteur du Tuk-Tuk City Tour d’Yverdon, les week-ends de juillet et août. Les plus gourmands opteront peut-être pour la balade œnotouristique tracée dans les vignobles de Bonvillars.

Patrimoine

Deux événements exceptionnels sont prévus à Yverdon cet été. Avec la Fête romande des yodleurs, c’est tout un pan de l’identité suisse qui se dévoile le dernier week-end de juin. Les cors des Alpes sonneront au lendemain de la der du grand spectacle de plein air conçu, au parc d’Entremont, en hommage au général Haldimand, enfant d’Yverdon devenu gouverneur de la province de Québec (du 14 au 28 juin).

Festivals et animations

Au vu de sa date et de son contexte, il aurait pu figurer au chapitre précédent: événement familial très apprécié, Le 1er Août à la plage revient, comme chaque année au bord du lac, à Yverdon. Autre incontournable, les mélomanes retrouveront, comme chaque année depuis 2002, la Fête de la musique, le 21 juin. Un peu plus tard (16-19 août), les Jeux du Castrum – festival artistique de plein air quadragénaire – tiendront le pavé ducentre-ville. Ses organisateurs auront déjà donné un avant-goût de la fête dès le 5 juillet avec les bihebdomadaires Rendez-vous de la place, jeudi et samedi. Musique encore avec la 4e édition de L’Antidote Festival et ses têtes d’affiche Marina Kaye et Nashville Pussy. C’est à La Marive les 3 et 4 août, non loin de la Dérivée, lieu éphémère du parc des Rives dont la programmation pluridisciplinaire démarre dans une semaine. Enfin, les adeptes de culture numérique trouveront leur compte entre Y-Parc et le centre-ville avec la 4e édition des Numerik Games, fin août. (24 heures)