Incendie de ferme rapidement maîtrisé

Dans le climat tendu qui règne actuellement dans la Broye suite à une série d'incendies de bâtiments agricoles, plusieurs pompiers du SDIS Broye-Vully craignaient le pire, ce vendredi matin aux alentours de 8h quand ils ont été alarmés pour un feu de ferme à Henniez. Heureusement, le sinistre n'avait rien à voir avec les événements dramatiques du mois de juillet et a pu être rapidement maîtrisé, grâce aux efforts conjoints d'une cinquantaine d'intervenants des corps de Valbroye, Payerne, Moudon et Lausanne.

«Une habitante de cette maison a constaté un dégagement de fumée dans les combles. Ceux-ci sont actuellement en réfection, mais personne ne s'y trouvait ce matin», expliquent le capitaine Jean-Michel Bize, chef d'intervention, et le major Pierre-Yves Jost, commandant du SDIS Broye-Vully. Si personne n'a été blessé durant l'intervention, celle-ci a causé des dégâts dans le logement, situé sous les combles, à cause de la fumée et de l'eau.

Développement suit (24 heures)