Instant de magie au 23e Venoge festival grâce à la pluie

«Fatigué, mais heureux.» A quelques heures du terme du 23e Venoge Festival, alors qu’Henri Dès et Tal s’apprêtaient encore à monter sur la grande scène de Penthalaz, le nouveau président du comité d’organisation, Greg Fischer, pouvait déjà tirer un bilan très positif de la manifestation. «Avec 25 000 entrées et deux soirs complets (ndlr: mercredi et jeudi), nous sommes très contents; d’autant que la fréquentation du vendredi a clairement souffert de la météo. Même s’il y aura évidemment des ajustages à effectuer, notre nouveau système de parkings à l’extérieur du village avec service des bus-navettes a, dans l’ensemble, bien fonctionné. Enfin, les retours ont été quasi unanimement positifs par rapport au village de stands, qui remplaçait notamment la cantine. Tant du côté des festivaliers que des exposants d’ailleurs.»

Le groupe Deluxe a décidé que les spectateurs ne devaient pas être les seuls mouillés.

Côté programmation, The Off-spring a été à la hauteur des attentes jeudi soir, mais Greg Fischer retient surtout un instant de magie, vendredi soir: «Alors qu’il pleuvait, le groupe Deluxe a décidé que les spectateurs ne devaient pas être les seuls mouillés. Ils ont fait accroupir les gens et sont descendus jouer un morceau dans la fosse!»

Toute l’équipe du comité est donc déjà partante pour une 24e édition, qui aura lieu du 22 au 26 août 2018. Avec à nouveau une soirée 80’s en ouverture et la Journée des familles, le dimanche en clôture. «Parce qu’avec ce public d’enfants sur les épaules de leurs parents, cette journée amène au festival une nouvelle couleur géniale!» Mais avant de se projeter dans la prochaine édition, reste encore une semaine de démontage. «Tous les bras et jambes disponibles seront les bienvenus jusqu’à vendredi soir», assure le président. Les volontaires peuvent s’annoncer directement sur place. (24 heures)