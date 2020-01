Interpellé, l’incendiaire de Concise a avoué

«Je suis soulagé, comme toute la population, qui pourra recommencer à dormir tranquillement dès cette nuit.» Syndic de Concise, Patrick Jaggi ne le cache pas: un climat de crainte s’était installé à la suite d’une série d’incendies qui s’était déclenchée en fin d’année dernière. C’est donc peu dire que l’annonce tombée dimanche de l’interpellation par la police de l’auteur de ces sinistres a été accueillie avec joie par la population.

La police annonce que «cinq incendies, à caractère intentionnel, ont été commis entre le 1er novembre et le 2 janvier». Quatre avaient été portés à notre connaissance. Tous se sont déclarés dans le village, au petit matin et à proximité directe d’habitations: une vieille bâtisse au cœur de la localité, une voiture sur un parking, cinq autres véhicules stationnés sous un couvert et, enfin, huit bateaux dans le port.

L’enquête menée conjointement par la police de sûreté et la gendarmerie a donc permis d’identifier et d’interpeller un suspect. Cet homme de 54 ans a reconnu être l’auteur de ces cinq incendies, ainsi que d’un autre sinistre survenu à Yverdon dans la même période. Il a été incarcéré. Selon les forces de l’ordre, il est domicilié au village. Mais elles ne révèlent évidemment pas son identité. «On se doutait que c’était quelqu’un de la région. Personne ne sait de qui il s’agit. Mais ça se saura vite. Au final, qu’il soit d’ici ne change pas grand-chose. L’important est que l’on puisse reprendre une vie normale. Certains parents avaient changé leurs habitudes et ne sortaient plus le soir en laissant leurs enfants seuls à la maison», affirme Patrick Jaggi.