«J’ai montré l’autre face des objets du quotidien»

D’ici à un mois, un vide se formera au cœur de la rue de la Plaine. En remisant les céramiques de Sophie Thévenaz, Ortrud Nicoloff remballera son ultime exposition, refermant du même coup le bel ouvrage que cette tisserande écrit à Yverdon depuis trente ans. C’en sera alors fini d’YvArt, la galerie installée à la fin des années 80 dans le local où elle avait d’abord posé son métier.

Et alors qu’elle créait elle-même – notamment des tissus et des habits en soie toute fine –, cette Allemande née en 1944 en Silésie a choisi d’habiller sa vitrine avec les œuvres façonnées par des amis potiers. De fil en navette, elle leur a donné de plus en plus d’espace, transformant son atelier en une galerie qui aura au final servi d’écrin à plus de 130 expositions. Si des bijoux de toutes les matières ont rejoint la gamme de pièces présentées, Ortrud Nicoloff s’est évertuée à braquer la lumière sur des objets du quotidien: vases, bols, pots. «Ma perception de la beauté qui accompagne leur fonctionnalité remonte sans doute à mon enfance.» Des premières années heureuses, mais forcément marquées par la rudesse et le dénuement de la vie d’une cité minière de la Ruhr que la famille a gagné après-guerre.

«Si j’ai pu rendre les visiteurs sensibles aux objets faits par la main et non par une machine, alors j’ai atteint mon objectif et je peux fermer les portes de la Galerie YvArt définitivement en juin en toute sérénité», estime-t-elle. Une décision mûrie depuis plusieurs mois. «J’avais dit que je continuerais tant que j’aurais santé et motivation, mais jusqu’à 75 ans au plus tard. Et j’y suis.» Mais ne lui parlez pas de retraite. Plutôt d’une nouvelle étape de vie qu’elle ouvre. Ses petits-enfants en feront évidemment partie, mais elle se composera aussi de visites d’expositions et de cafés avec ses amis. Ce pour quoi elle n’a plus assez de temps aujourd’hui, confesse-t-elle sans rien regretter. «Faites de votre passion votre métier et vous aurez l’impression de ne jamais travailler. Je peux vraiment reprendre cette citation de Confucius à mon compte», affirme celle qui a toujours exposé des artisans suisses. «De toute la Suisse, parce qu’on a d’excellentes écoles et que j’aime aller dans les ateliers des gens que j’expose.» (24 heures)