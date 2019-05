«Je n'avais jamais vu autant de gens mobilisés pour leur poste»

Une pétition munie de 1103 signatures, des pancartes revendicatrices et près de 300 personnes massées devant l’Hôtel de Ville. Les trois représentants du géant jaune venus discuter avec la Municipalité du futur de l’office de Baulmes ne s’attendaient pas à un tel accueil, jeudi en fin d’après-midi. S’ils en doutaient, ils savent désormais que la population, tout comme ses autorités, tient dur comme fer à sauver ce guichet que l’ex-régie fédérale entend rayer de sa carte. D’autant plus que le vent et la pluie sont venus donner un coup de pouce inattendu à ce mouvement d’humeur: en contraignant les manifestants à se réfugier dans la salle de spectacle du bâtiment communal, la météo a permis la tenue d’une discussion improvisée entre les deux parties. Dialogue qui a pu avoir lieu parce que les délégués de La Poste l’ont bien voulu.

«Je n’avais jamais vu autant de monde mobilisé pour sauver une poste», a d’emblée reconnu Jean-Marc Zürcher, responsable régional du géant jaune. De là à penser que cela suffira pour le laisser ouvert, il y a un pas que le syndic n’imagine même pas. Extrêmement bien préparé, Julien Cuérel a pourtant su mettre, par ses réponses et interventions, les représentants face à certaines de leurs contradictions.

Baisse de fréquentation du guichet

Bien que Jean-Marc Zürcher ait affirmé devant l’assemblée qu’«il n’y a pas de décision arrêtée définitivement pour Baulmes», l’édile ne se berce pas d’illusions: «On parle avec eux depuis août 2017. Ils affirment venir discuter, mais leur discours c’est: «On va fermer. Vous avez deux options, le service à domicile ou l’agence postale.» Et ils font bien comprendre qu’ils agissent en toute légalité et qu’ils ne font que s’adapter aux besoins de la population…» Depuis l’an 2000, La Poste Suisse dit que le nombre de lettres remises à ses guichets est en baisse de 70%, et d’environ 40% pour ce qui est des colis et des versements, comme l’a rappelé Jean-Marc Zürcher jeudi après-midi.

«Nous nous battrons»

Approchés, les commerces du village ont refusé de prendre en charge une partie des activités postales. «Il faut savoir que celui qui accepte de devenir agence postale subventionne le service, reprend Julien Cuérel. Il doit être ouvert 52 semaines par année, six jours sur sept pour un «salaire» de moins de 2000 francs par mois. En dernier recours, l’administration communale s’y résoudra.»

Les autorités aimeraient au moins que le guichet reste ouvert quelques années jusqu’au départ à la retraite de la buraliste. «Et de toute façon, nous nous battrons jusqu’au bout», a martelé le syndic.

En considérant les villages situés dans un rayon de 5 kilomètres autour de Baulmes, le bassin de population de l’office baulméran se monte à plus de 3000 personnes. S’il ferme, le guichet le plus proche se trouvera à 8 kilomètres et ne sera pas accessible directement en transport public. «À l’heure où l’on parle de diminuer les émissions de CO2, je pense que c’est aussi un argument à prendre en considération», affirme un habitant du village.

Aujourd’hui, il reste 14 offices de poste – Baulmes compris – dans le district Jura - Nord vaudois qui compte 73 communes. Et deux sont fortement menacés. (24 heures)