KinderCity ouvrira ses portes à l’automne 2019

Le montage du projet KinderCity n’aura pas été un jeu d’enfant. Persévérance est du reste le maître mot des discours prononcés jeudi midi au Parc scientifique et technologique d’Yverdon pour annoncer que le bâtiment de 14'000 m2 qui abritera notamment cette cité des sciences d’abord destinée à la jeunesse était prêt à sortir de terre.

«La première séance de chantier est prévue en début de semaine prochaine», annonce Anne Haspel, gestionnaire de ce projet à 65 millions de francs et deux têtes. Sous la nouvelle dénomination d’Explorit, KinderCity partagera en effet les locaux de ces deux immeubles reliés par un atrium avec Technocity, un grand centre de business et services. Les pelleteuses, elles, devraient entrer en action en août, en vue d’une inauguration prévue le 10 octobre 2019. Soit un an plus tard qu’annoncé en avril 2017, quand la Ville d’Yverdon avait délivré le permis de construire à Jean Christophe Gostanian, fondateur de KinderCity-Technocity.

L’ADNV en soutien

Le montage financier n’est pas allé tout seul. Et les acteurs ont aussi buté sur des questions d’aménagement et rencontré des embûches administratives. «Depuis quatre ans qu’il est sur le dossier yverdonnois, M. Gostanian a déjà pu ouvrir un autre centre à Lucerne cet hiver et est sur le point d’en inaugurer un autre cet été du côté de Flims (GR). Soit deux projets initiés après celui d’Yverdon», souligne Jean-Marc Buchillier, directeur de l’Association pour le développement du Nord vaudois. C’est aussi à lui que la région doit la présence de KinderCity à Yverdon, ce que n’a pas manqué de rappeler le concepteur d’Explorit: «S’il n’avait pas été là, j’aurais déjà jeté l’éponge depuis longtemps, ainsi que l’auraient souhaité certains vautours», a lancé Jean Christophe Gostanian.

Aujourd’hui toutefois, et avant même les premiers coups de pioche, 87% des 14'000 m2 d’Explorit sont loués. «Monsieur Leuba, vous nous avez rendu la vie dure, mais la récompense est à la hauteur de nos attentes. Sans les 5 millions du Canton, jamais ce projet n’aurait pu voir le jour», a-t-il adressé au conseiller d’État. Réponse du ministre vaudois de l’Économie? «Rien de grand ne se fait dans la facilité. Je suis maintenant convaincu qu’Explorit dote Y-Parc d’un atout supplémentaire, qui profitera aussi à la région et même à l’ensemble de la Suisse romande.»

«Ce projet dote Y-Parc d'un atout supplémentaire»

L’arrivée d’Explorit promet en tout cas de dynamiser le PST. Car 100'000 visiteurs sont attendus annuellement dans la partie KinderCity, qui sera réalisée en bois labellisé Minergie par l’entreprise locale JPF-Ducret. Cette cité des sciences a pour ambition d’intéresser sur 2400 m2 autant les enfants les adultes via des expositions thématiques, des ateliers et des laboratoires, ainsi qu’un espace cinéma. Mais le projet comprend également un centre de services pour les 1400 résidents du parc, répartis dans 167 entreprises. «Ils ont demandé des commerces, de la restauration, une garderie, un fitness, de même qu’un espace de coworking et un fablab. Je me réjouis que la partie Technocity puisse répondre à ce souhait en créant un mini-centre-ville à Y-Parc», souligne sa directrice Juliana Pantet.

La concrétisation de cette réalisation de grande envergure est d’autant plus importante que le PST va poursuivre son expansion. «Depuis novembre dernier, nous avons vendu 52'000 m2 de terrains et réservé 43'000 m2 pour des extensions. Soit des investissements se montant à 250 millions de francs qui représentent la création potentielle de 800 emplois», se réjouit le syndic Jean-Daniel Carrard, à la fois président du conseil d’administration d’Y-Parc SA et de la copropriété d’Y-Parc. (24 heures)