Kurt Kupper tourne la page Reuge

Kurt Kupper s'apprête à quitter Reuge SA, plus de douze ans après son arrivée à la tête de la manufacture de boîtes à musique de luxe de Sainte-Croix. Le CEO a lui-même annoncé son départ, mercredi en début d'après-midi.

L'Argovien d'origine se retire afin de relever un nouveau défi professionnel qu'il ne désire pas encore nommer précisément. «Après avoir pris un moment pour respirer, je retrouverai après les vacances estivales cet univers de l’horlogerie et du luxe en général que je connais bien», souligne-t-il néanmoins.

Depuis le début de l'année, Kurt Kupper a été actif dans la passation des pouvoirs puisqu'il a assisté son successeur. Il s'agit d'Amr Al-Otaishan, membre du conseil d’administration représentant du fonds des propriétaires. Du coup, c'est une transition en douceur qui est en train de s'opérer au sein du prestigieux fabricant suisse.

Les propriétaires, le conseil d'administration et Reuge SA soulignent le travail accompli depuis 2006 par Kurt Kupper, qui a développé et renforcé Reuge en tant qu’unique fabricant au monde de boîtes à musique de luxe et d'oiseaux chanteurs.

«Ses contributions professionnelles et ses innovations ainsi que sa présence fréquente dans les médias du monde entier ont notamment renforcé la reconnaissance de la marque presque bicentenaire sur tous les marchés», indiquent-ils.

Jeune CEO, Amr Al-Otaishan est déterminé à poursuivre le développement de la société et à renforcer sa présence sur les médias sociaux. (24 Heures)