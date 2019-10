L'A9 entre Orbe et Essert-Pittet va connaître des fermetures nocturnes

Perturbations à venir sur l'A9. La portion d'autoroute entre la jonction d'Orbe (No 3) et l'échangeur d'Essert-Pittet (No 23) va fermer plusieurs nuits dans les deux sens cette semaine, entre mardi et jeudi, a annoncé l'Office fédéral des routes. L'axe sera également coupé, mais seulement en direction d'Essert-Pittet, dans la nuit de vendredi à samedi.

La fermeture aura lieu chaque nuit de 22 heurs à 5 heures du matin. Une déviation par la route cantonale sera mise en place pour les automobilistes.

L'intervention a pour but d'installer des systèmes de retenue des passages du terre-plein central ainsi que de retirer du marquage et des éléments de séparation des sens de circulation.