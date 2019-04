L’Hôpital intercantonal de la Broye fête deux décennies de succès

Ce n’était pas une farce! Lundi main, café et croissants étaient offerts pour les quelque 500 employés de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) actifs sur l’un des deux sites, en ce 1er avril. La direction de l’établissement marquait ainsi le 20e anniversaire de la fusion des hôpitaux de Payerne et d’Estavayer-le-Lac. Cela à une époque où la libre circulation des patients n’allait pas de soi.

«On sentait bien qu’il fallait travailler ensemble, sinon nos établissements étaient condamnés à fermer à moyen terme», relevait le Dr Edmond Pradervand, entré au comité de l’Hôpital de Payerne il y a 32 ans et qui vient de quitter le Conseil d’établissement. Comme toutes les personnes en poste en 1999 et en 2009, il était également invité par l’établissement de soins des Broyards, deux décennies plus tard. La journée lançait des festivités étendues sur l’année, mêlant conférences, rédaction d’une plaquette historique ou portes ouvertes le 21 septembre.

Si le HIB a longtemps vécu sous le régime d’un contrat de société simple, il dispose désormais d’un statut juridique d’établissement autonome de droit public. «Sur Vaud, les hôpitaux de zone relevaient du droit privé, tandis que sur Fribourg, les associations de communes propriétaires avaient un caractère de droit public», se souvient l’ancien préfet fribourgeois Jean-Luc Baechler, cheville ouvrière du rapprochement en sa qualité de président de l’assemblée de communes possédant le site staviacois.

Si le nombre de lits n’a que peu varié sur 20 ans (105 à Payerne pour les soins aigus et 47 à Estavayer-le-Lac pour la réadaptation), le HIB proposait 307 ETP lors de la fusion. Désormais, il réunit près de 800 collaborateurs, qui recevront un jour de congé supplémentaire «spécial 20e» à prendre durant l’année. «La durée moyenne du séjour est passée de 8,8 jours à 5 jours, attestant de l’efficacité de la prise en charge», se réjouit Charly Haenni, président du Conseil d’établissement.

«Pour la population broyarde, dont la croissance démographique est forte, il est important de construire les 20 prochaines années», concluait Laurent Exquis, actuel directeur du HIB. Cela passera notamment par la présentation du projet d’extension du site de Payerne avec un nouvel hôpital à l’horizon 2023. Le résultat du mandat d’études parallèles lancé au printemps 2018 sera dévoilé le 28 mai. Le HIB fête son passé en dévoilant son futur. Joli clin d’œil. (24 Heures)