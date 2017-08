L’Intemporel a 20 ans et garde la même philosophie

Il a beau être intemporel, les années passent pour lui aussi. Ouvert le 2 août 1997 par Vincent Guanzini et sa sœur Anne Zimmer-Guanzini, l’Intemporel Café fête ses 20 ans samedi. L’occasion de constater que si peu de choses ont changé dans cet établissement public, confortablement installé au 1er étage d’un vieux bâtiment de la rue du Lac d’Yverdon. Si le cadre et l’atmosphère sont identiques, la clientèle a tout de même évolué au fil des années.

«Aujourd’hui, nous servons des étudiants, des gens dans la vie active et des retraités. C’est sympa de les voir cohabiter ici», relève Vincent. Quand il transforme le tea-room La Belle Epoque qu’il vient de racheter avec sa sœur, il ne s’attend pas vraiment à ça. Ni d’ailleurs à l’invasion d’étudiants qui prennent d’assaut les tables du café dès que la fin de cours a sonné. «Notre idée était de faire un bistrot pour les gens de notre âge, les 35-50 ans, pour qui il n’y avait rien à Yverdon», sourit Anne.

Pourtant, l’établissement inspiré des cafés parisiens – et qui tire son nom de Chez Temporel, un bar du Vieux-Québec – a des principes qui auraient pu les rebuter: pas de cocktails, un volume de musique (française en journée, jazz-blues-rock le soir) doux et des consommations pas vraiment à la mode pour l’époque. A L’Intemp’, on ne boit encore aujourd’hui que des bières artisanales sous le regard bienveillant du trio Brel-Brassens-Ferré. «Ce n’est plus le cas, mais au départ on servait des cafés spéciaux. Quant aux thés, on a toujours préféré le vrac aux sachets», reprend Vincent. Pas de quoi freiner les étudiants qui se précipitent pour s’asseoir sur le canapé et se lancer dans une partie de cartes ou de Trivial Pursuit, disponibles sur place.

L’introduction du 0,5 pour mille et l’interdiction de fumer dans les établissements publics ont porté un coup sérieux aux affaires des patrons, qui font en outre face à une vie nocturne qui tend à disparaître à Yverdon. «Nous allons bientôt diminuer nos horaires du soir. Et pour le deuxième été consécutif, nous sommes fermés le dimanche», regrette Vincent.

Pour tenir le coup, sa sœur et lui ont tenté un nouveau pari qui correspond bien à leur philosophie de vie. Ce printemps, ils ont ouvert au rez-de-chaussée une épicerie en vrac, la première de la ville. «Avec Nano et Sandrine, nos conjoints, nous avons transformé les locaux du magasin de jouets qui a fermé ses portes.» Ouverte sur les escaliers qui montent au café, l’enseigne redonne au lieu une synergie ancienne. «Pendant longtemps, les patrons du tea-room y avaient leur confiserie.» La fête de samedi fera ainsi office d’inauguration et d’anniversaire.

Yverdon, rue du Lac 8 Les 20 ans de l’Intemporel Samedi 12 août (9 h 30-15 h 30) (24 heures)