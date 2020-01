L'UDC veut des bus gratuits le samedi à Yverdon

Et si vous laissiez votre véhicule dans les parkings situés à la périphérie d’Yverdon afin de prendre gratos le bus pour gagner le centre et y faire quelques emplettes? Le remuant UDC Ruben Ramchurn, en tout cas, y croit mordicus. Alors que la question de la gratuité des transports en commun fait régulièrement débat dans les hémicycles de tout bord, allant même jusqu’à déchirer certains partis, l’UDC yverdonnois compte déposer un postulat demandant d’étudier la question dans sa ville. «La gratuité des transports, on est beaucoup à l’approuver pour des cas précis et limités, avance Ruben Ramchurn. Là, on s’est dit que de le proposer un samedi, jour de grande affluence où toute la ville est saturée, et en vue des travaux du parking souterrain de la place d’Armes, ça fait sens. Quitte ensuite à faire le point et envisager ou non une suite.»

L’élu fait allusion à la mise en place du futur parking qui va redessiner le centre d’Yverdon, mais effectivement s’accompagner d’un plan de bataille avec force mesures compensatoires et délocalisation temporaire des centaines de places de stationnement afin d’éviter une gabegie totale jusqu’en 2024. L’UDC veut argumenter dans le sens d’une mesure pour les commerçants et pour le climat.

La gauche ne cache pas une certaine surprise à la réception de l’idée et attend poliment de discuter, d’abord en interne, de la proposition.

Pour mémoire, une demande de gratuité des transports pour les moins de 25 ans avait été demandée en 2012 par le PS.