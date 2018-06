L'UDC veut la peau du repas végétarien à l'école

C’est la version yverdonnoise du débat sur le menu végétarien de la réception officielle de la présidente du Grand Conseil, Sylvie Podio, en septembre dernier. Version enfantine aussi.

Jeudi, par la voix de son conseiller Ruben Ramchurn, l’UDC d’Yverdon s’est taillé une bavette au sujet des menus végétariens proposés d’office un jour par semaine dans les cantines de la deuxième ville du canton. «Ce qu’on mange est un choix personnel et ça doit le rester», plaide l’élu, coutumier des interventions remarquées. «Mon fils se retrouve une fois par semaine avec du quinoa cultivé on ne sait où ou du soja qui est un perturbateur endocrinien notoire. En plus, ça ne le nourrit pas.»

Le conseiller communal est également un anti-antispéciste notoire. «C’est une idéologie qui admet mal la contradiction et qui avance par petits pas. Du saucissonnage. Au bout d’un moment, il faut des limites.»

«Les enfants doivent avoir le choix, c’est comme ça qu’ils sont sensibilisés à la question»

Sauf que le jour sans viande dans les écoles d’Yverdon est bien antérieur au débat actuel. Il date de 2009 et de la popiste Hélène Grand. À sa suite, le Conseil avait accepté ce jour sans viande pour sensibiliser les enfants aux effets climatiques de la production de viande, aux effets sur la santé, mais aussi pour encourager l’agriculture locale. Or c’est aussi l’agriculture locale que l’UDC veut défendre. «On parle d’une idéologie qui attaque notre agriculture, poursuit Ruben Ramchurn. Après on aura quoi? À Berne, il n’y a déjà plus que deux jours avec viande. Les enfants doivent avoir le choix, c’est comme ça qu’ils sont sensibilisés à la question.»

Municipal des Écoles, Jean-Claude Ruchet a peu goûté l’idée: «Le jour sans viande, c’est une décision de ce même Conseil. Mais maintenant, l’enlever poserait aussi la question du label Fourchette verte.» Il poursuit: «Proposer deux choix serait encore possible aux Îles, où il y a la cuisine. Mais là où c’est livré en liaison chaude, on fait comment? On propose 80 plats et on en jette 40? Et on fait payer qui, les parents?» Les cuisines de la Ville sont chargées de quelque 300 places de cantine, sans compter les livraisons aux UAPE, APEMS et autres résidence pour seniors.

Tracabilité connue

«On parle d’un repas par semaine, ce n’est pas du matraquage, réagit le Vert Benoist Guillard. La qualité des plats et leur traçabilité sont de même connues.» Même son de cloche au PS. «On rend service à nos enfants en faisant ça, poursuit Stéphane Balet. Mais là on confond quantité de viande consommée avec antispécisme.»

Bref, la solution carnée a finalement échoué. La proposition UDC a reçu quelques soutiens dans les rangs du PLR et un non unanime du camp rose-vert. Le parti n’exclut toutefois pas de revenir sur la question. «L’important est de planter les graines», souligne Ruben Ramchurn. (24 heures)