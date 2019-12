L’UDC veut un plan directeur pour la culture

La culture coûte cher et la vie nocturne est souvent source de nuisances et d’insécurité. Tels sont les leitmotivs avancés par l’UDC. Jeudi soir au Conseil communal, le parti bourgeois a toutefois pris tout le monde à contre-pied en développant deux interventions destinées, d’une part, à dynamiser les nuits yverdonnoises et, d’autre part, à doter la Commune d’un plan directeur culturel.

À n’en point douter, l’UDC yverdonnoise a sa petite idée derrière la tête. Elle ne s’en est du reste pas vraiment cachée en ce qui concerne le domaine culturel. Car si, par la voix de Roland Villard, elle a affirmé qu’un tel document serait «une façon de remercier tous les acteurs culturels œuvrant dans notre ville», le postulant n’a pas manqué de souligner que la Ville s’est «un peu dispersée» et «navigue à vue dans le subventionnement de la culture». Et d’enfoncer le clou: «Il manque un outil adapté pour donner à notre politique culturelle une direction précise. Notre groupe demande une véritable politique municipale en matière culturelle.»

Élus intrigués

Ce parti pris en faveur de la culture n’a pas manqué d’intriguer les élus. Surtout à gauche, où Jean-François Cand a déclaré que le PS était «touché, ému, presque bouleversé par ce plaidoyer auquel il se rallie avec enthousiasme». Un étonnement relevé aussi chez les Verts, qui ont au final également soutenu la demande de renvoi en commission souhaitée par Roland Villard. Non sans toutefois que Younes Seghrouchni ne relève auparavant le côté paradoxal de la demande: «Je suis assez surpris qu’une telle proposition vienne de l’UDC, au vu des réactions nombreuses formulées par ce groupe contre certains hauts lieux de la vie culturelle yverdonnoise.»

En off, certaines voix ont compris la manœuvre comme une volonté de l’UDC de mettre son grain de sel dans une politique dont elle n’apprécie pas forcément la direction. «On sait que, pour eux, entre l’Échandole et Benno Besson, il y a un théâtre de trop et qu’ils ne sont pas fans de ce qui est proposé au Centre d’art contemporain...» sourit une élue de gauche. «J’aimerais bien connaître votre position officielle par rapport à un soutien pérenne à l’Amalgame», a renchéri Younes Seghrouchni, anticipant une demande qui sera déposée la semaine prochaine, quand il sera question de valider le budget communal 2020.

«J’accueille avec intérêt votre postulat, mais je regrette qu’il passe sous silence l’excellent travail déjà accompli»

Il n’en reste pas moins que le fond du problème soulevé a été jugé suffisamment intéressant pour rallier l’ensemble des groupes politiques à sa cause.

Même la municipale Carmen Tanner, qui aurait pu légitimement se sentir mise en cause par certains mots prononcés, l’a compris. «J’accueille avec intérêt cette initiative, qui vise à développer la culture et à ouvrir le débat à son propos. Néanmoins, je regrette et suis déçue que le postulant ait passé sous silence l’excellent travail accompli par mon service», répond-elle en mentionnant notamment la démarche participative mise en place en 2018.

Ouverture prolongée

Au final, la demande a été largement acceptée. Tout comme l’a été, un peu plus tard, le postulat dont Ruben Ramchurn avait déjà parlé et qu’il a cette fois-ci déposé officiellement. Désireux de dynamiser la vie nocturne yverdonnoise, le conseiller communal UDC propose notamment comme solution une prolongation des heures d’ouverture des bars.