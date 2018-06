L'abattage sauvage d'une fouine finit par coûter cher

Il avait capturé et abattu une fouine sans autorisation et trouvait trop sévère sa condamnation par un procureur à 10 jours-amendes à 30 francs avec sursis et à 400 francs de frais de justice.

Il aurait mieux fait de ne pas recourir devant le Tribunal. La cour a en effet alourdi la peine. Elle a transformé les jours-amendes avec sursis en une amende ferme de 300 francs, convertible en trois jours de prison en cas de défaut de paiement. Et elle a maintenu bien sûr les frais de justice de 400 francs facturés par le ministère public. Seule petite fleur: la juge a laissé à la charge de l’État les 800 francs de frais d’appel qui auraient pu alourdir l’addition.

Autodénonciation maladroite

Copieusement puni, ce paysan vaudois a aussi une autre raison de se mordre les doigts. C’est lui-même qui avait dévoilé cette histoire pour se dédouaner d’une affaire au moins aussi embêtante. Interrogé dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite de la découverte d’une laie tuée par balle dans un champ voisin, il avait nié toute implication et cru bon de déclarer que le seul animal sauvage mort de sa main était une fouine. Une salle bête selon lui, de celles qui venaient égorger les petits de son élevage de lapins. Cela lui avait valu d’être dénoncé pénalement par la Direction générale de l’environnement.

Ce sexagénaire à l’allure débonnaire avait plus ou moins fait amende honorable devant la juge d’Yverdon, soulignant au passage que la fouine en question, occise de deux coups de bâton, n’avait pas souffert. Cela s’était passé en août 2017. «Quelques jours plus tard et c’était bon», avait-il soupiré. Mais si la période de protection de la fouine prenait effectivement fin le 1er septembre, il n’aurait pas pour autant été autorisé à agir après cette date, puisqu’il n’a pas le permis exigé pour cela. (24 heures)