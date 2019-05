L’abbatiale de Payerne cherche son directeur et se dote d’un logo

Validée par le Conseil communal le 21 février, puis créée officiellement le 4 avril, l’Association du site de l’abbatiale de Payerne (ASAP) ne perd pas son temps. Depuis lundi, elle cherche son futur directeur­-conservateur à plein temps. La perle rare remplacera l’actuelle directrice, Julia Taramarcaz, qui s’en ira fin octobre. Elle prendra la tête d’une future équipe de 5,7 équivalents temps plein (ETP). Une participation financière communale de l’ordre de 200'000 francs est prévue annuellement.

«Nous recherchons quelqu’un ayant le sens du commerce pour développer les visites», précise André Bersier, municipal et membre du comité. Pour rappel, un crédit de 8 millions avait été validé en 2017 pour mettre en valeur le centre historique et revoir le parcours muséal. L’objectif est d’attirer 30'000 visiteurs par an dès la réouverture en mai 2020. Au bénéfice d’une formation supérieure et de compétences en muséologie, le directeur devra aussi chapeauter les futures expositions.

L’annonce parue dans la presse est accompagnée d’un nouveau logo de l’abbatiale et son clocher. Très effilé et tout en hauteur, il devrait orner les documents officiels, dont la prochaine annonce à paraître, celle pour engager un attaché commercial à temps partiel. (24 heures)