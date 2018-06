L’abbatiale revit au travers des souvenirs payernois

Une balade sonore par l’intermédiaire de sept postes répartis dans le centre historique payernois et notamment l’abbatiale, encore fermée le temps de terminer sa restauration intérieure. Telle est la proposition présentée lundi par Julia Taramarcaz, conservatrice du Musée de Payerne, dans le cadre du projet «Les Payernois racontent leur abbatiale».

La création sonore, réalisée par Émilie Bender et Gérald Wang, sera présentée pour la première fois ce jeudi 21 juin à 19 h, ainsi que le 25 août (16 h) et le 26 septembre (18 h). «En dehors de ces rendez-vous pour lesquels les visiteurs seront guidés en différents endroits, il sera possible de se procurer des audioguides au Café du Marché, pour des visites individualisées, mais alors sans possibilité d’entrer dans les églises ou encore de monter au sommet du clocher de l’abbatiale», précise la responsable.

Au total, près d’une centaine de Payernois et Broyards, parfois écoliers, d’autres fois retraités, livrent leurs sentiments, souvenirs et anecdotes en lien avec ce bâtiment central de la vie payernoise. Certains gravitent autour de l’abbatiale, d’autres ont été rencontrés lors de micros-trottoirs ou sur les terrasses des cafés. Réalisés entre janvier et février, les enregistrements ont été montés dans la foulée pour un budget de l’ordre de 10 000 francs.

À la clé, il sera possible de découvrir des intitulés tels que «Pépiements de pierre», en relation avec la colonie de martinets, l’une des plus importantes de Suisse, ayant élu domicile à l’abbatiale, ou encore «La portée des cloches», dont la visite mène au sommet de l’édifice. L’occasion d’apprendre que si les cloches sonnent toujours pour annoncer les séances du Conseil communal, elles rythmaient, à l’époque, la vie de la communauté.

Visites de chantier

Outre la création sonore, diverses visites de chantier seront organisées tous les samedis de juillet et août, ainsi qu’à diverses dates supplémentaires. Miniconcert d’orgue, repas thématique au Café du Marché, puis visite (14 h) sont au programme. «Les travaux de sauvegarde extérieure et nettoyage des façades sont désormais terminés, indique Julia Taramarcaz. Par contre, la restauration intérieure se poursuit et il sera possible de découvrir des points de vue uniques en montant sur les échafaudages.»

Et la renaissance de tout le quartier n’est de loin pas terminée. «La mise à l’enquête de la restauration de la place du Marché avec déplacement de deux fontaines historiques se termine ces jours», ajoute André Bersier, municipal chargé du dossier. Une première partie des travaux est prévue dans le secteur entre la rue du Temple et le magasin Manor courant 2018. Fermé depuis l’automne 2016, le centre historique doit rouvrir au printemps 2020. (24 heures)