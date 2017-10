L’action «T’es royé» est maintenue coûte que coûte

Après trois hivers compliqués, la Société coopérative des remontées mécaniques du balcon du Jura vaudois (SCRMBJV) avait lancé pour la saison 2017-2018 un abonnement à 99 francs dans le domaine skiable Sainte-Croix/Les Rasses. Et ce, pour un adulte et un enfant de moins de 12 ans. Cette action, baptisée «T’es royé», devait atteindre 5000 inscriptions avant le 31 octobre pour être validée.

A quelques jours de la fin, seulement 2200 abonnements ont été précommandés. L’association décide non seulement de la prolonger jusqu’au 15 novembre mais aussi de la valider quoi qu’il en soit. «C’est une façon pour nous de remercier la grande majorité de nos clients du balcon du Jura et nos habitués des plaines. Et une manière aussi de permettre aux indécis de s’inscrire», souligne Henri Criblez, président de la SCRMBJV. Les 5000 abonnements auraient permis de couvrir les frais. Toujours est-il que l’association peut, si nécessaire, avoir recours à la garantie de déficit octroyée par les communes de Sainte-Croix et Bullet, soit 130'000 francs au maximum.

Henri Criblez a déjà annoncé la reconduction d’une action de promotion pour la saison 2018-2019. «Les prix des abonnements augmenteront par contre progressivement. Les premiers arrivés bénéficieront des meilleurs prix.» (24 heures)