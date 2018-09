L’aéropôle célèbre enfin sa première implantation

«L’industrie a un bel avenir dans notre pays, et voir l’un des fleurons de ce secteur s’implanter dans cette région de la Broye si dynamique est réjouissant. J’espère que d’autres sociétés suivront l’exemple de Boschung.» Entre petits-fours et verres de blanc, le tout en jonglant entre l’allemand et le français, Philippe Leuba, conseiller d’État en charge de l’Économie, avait la mine réjouie, vendredi, sur l’aéropôle de Payerne, à l’occasion de l’inauguration officielle du Boschung Technology Center (BTC).

En présence de nombreux clients et invités issus du monde politique, économique et administratif, l’aéropôle de Payerne, ce parc technologique de quelque 40 hectares dévolu à l’aéronautique en gestation depuis la fin des années 90, célébrait sa première implantation concrète. Jusqu’ici, plusieurs contacts ont buté sur l’absence d’un règlement d’exploitation civile de la piste. Le dossier a finalement été validé par l’Office fédéral de l’aviation civile fin 2013. L’aéropôle était prêt à décoller.

«Les premières notes de la portée donnent souvent le ton de la musique. Avec l’arrivée de Boschung sur l’aéropôle, gageons que ce sera une symphonie», a relevé Pierre-André Arm, directeur de la Communauté régionale de la Broye (Coreb), qui a piloté le dossier. Rappelant qu’il a souvent utilisé le qualificatif «à bout touchant» au sujet des diverses étapes de développement de l’aéropôle, il se montrait particulièrement heureux de participer enfin à une inauguration.

Opération séduction

Pour rappel, Coreb, Commune et Canton ont consenti à divers sacrifices pour séduire Boschung. Pour l’achat du terrain, un montant de 1 million de francs a été prélevé sur le fonds de développement régional, tandis que le Canton de Vaud a fait une croix sur une somme de 1,5 million de francs prêtés à Payerne lors de l’aménagement du site. «Cela permet le maintien en Suisse de plus de 100 emplois», s’est réjoui Christelle Luisier Brodard, syndique et députée. En effet, la société était alors convoitée à l’étranger, notamment en Allemagne.

À la clé, alors que 150 emplois étaient annoncés en 2013, quand le leader mondial dans le déneigement avait confirmé sa venue, quelque 180 collaborateurs travaillent désormais quotidiennement sur le site. «Notamment au sein de la division aéroport, soit l’une des raisons pour lesquelles nous sommes ici», a indiqué Marcel Boschung, directeur général de l’entreprise aux côtés de son frère Gabriel. Boschung dispose ainsi d’un accès direct à la piste de l’aérodrome militaire de Payerne, dés­ormais aussi exploité civilement, lui permettant de tester ses nouveaux développements sur le terrain. Originaire du canton de Fribourg, le groupe propose encore deux autres divisions, à savoir villes et communes ainsi que routes et autoroutes. «Notre vision est de développer une conduite en toute sécurité», ont présenté les patrons, avant de faire découvrir leurs produits phares. Depuis son arrivée au BTC, la société a ainsi développé l’Urban-Sweeper S2.0, une balayeuse multifonctions unique au monde ne dégageant aucune émission de CO2, car entièrement alimentée par électricité.

Au total, près de 40 millions de francs ont été investis à Payerne par la multinationale. D’une petite carrosserie inaugurée à Schmitten en 1947, l’entreprise emploie dés­ormais plus de 700 personnes et dispose de filiales en Allemagne, en France, en Autriche, en Hongrie, en Scandinavie, en Chine, en Russie et aux États-Unis. Sur une parcelle de 45 000 m2, le BTC propose une surface de travail de 14 000 m2 répartie sur trois niveaux. Autrefois dispersés entre les deux sites de Granges-Paccot, où la société était basée, et les autres services de Schmitten et de Matran, dans le canton de Fribourg, informatique, services généraux, développement, entretien ou service après-vente sont désormais réunis sous le même toit. «À l’intérieur du bâtiment, les salles portent des noms de montagnes tels que Matterhorn ou Monte Rosa, et les couloirs sont dénommés par des cours d’eau tels que la Broye ou la Petite-Glâne», expliquait Pierre Bovet, chargé de la visite du bâtiment, tout en appréciant le point de vue sur les Alpes et le Mont-Vully. (24 heures)