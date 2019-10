L’affaire «La Région» devant la Chambre patrimoniale

L’histoire a fait couler beaucoup d’encre au début de l’été. La relation de travail qui liait Caroline Gebhard et «La Région Nord vaudois», le quotidien dont elle était la rédactrice en chef, a été rompue brutalement. «J’ai été licenciée», affirme la journaliste. «Elle a démissionné», rétorque son conseil d’administration. Des positions tranchées sur lesquelles les parties couchent. Aucun terrain d’entente n’a donc été trouvé entre les avocats saisis de l’affaire, si bien que celle-ci se réglera devant la justice, selon la RTS. Probablement devant la Chambre patrimoniale cantonale.

La nouvelle a été révélée alors que la jeune femme vient de retrouver de l’embauche. «Elle exerce depuis une dizaine de jours ses compétences journalistiques auprès du quotidien «La Côte», souligne son avocat, Raphaël Mahaim. Formellement, sa requête n’a pas encore été déposée. «C’est à bout touchant. Elle le sera dans les semaines qui viennent», reprend-il.

Des «vues trop éloignées»

Avant d’en arriver là, les deux parties se sont vues et ont pu discuter. «Mais nos vues étaient trop éloignées pour qu’on arrive à un accord», relève Charles Muñoz, avocat de La Région SA. «On a tenté un rapprochement, ça n’a pas marché, reprend Raphaël Mahaim. Ils ont dit ce qu’ils étaient prêts à faire. Mais ce n’était pas à la mesure de l’humiliation qu’ils lui ont fait subir. Cela dit, notre porte reste toujours ouverte.»

Le cas devrait donc être tranché par la Chambre patrimoniale et non par les Prud’hommes. C’est cette autorité de première instance rattachée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne qui est saisie pour les conflits pécuniaires dont la valeur litigieuse dépasse les 100'000 francs. Cette action judiciaire commencera toutefois par une procédure de conciliation obligatoire préalable. De laquelle sortira un accord? «Je reste relativement optimiste. Et j’ai toujours considéré qu’un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès», avance Charles Muñoz