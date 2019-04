L’ancienne station-service va se transformer en bar

Voilà bien longtemps qu’elle n’a plus rempli le réservoir d’une voiture. Des décennies même. Des litres d’essence aux décis de vin, il y a un pas que cette ancienne station-service de la rue du Valentin, à Yverdon, devrait franchir prochainement. L’architecte Philippe Gilliéron souhaite réaffecter en café-bar cet édicule surmonté et prolongé du long avant-toit caractéristique des anciennes pompes à essence.

Le projet ne va pas transfigurer extérieurement le petit bâtiment d’une cinquantaine de mètres carrés. Les fenêtres situées sur les côtés de la bâtisse seront conservées et les ouvertures de l’avant – en fait une grande vitrine qui donne sur le parc du Castrum – ne seront presque pas touchées. En revanche la porte du garage, à l’arrière, disparaîtra. Quant aux murs, l’architecte ne sait pas encore quelle couleur les attend. Ils sont lie-de-vin. Une préfiguration de la destination du commerce, que certains imaginent déjà se transformer en bar à vin? «Je ne sais pas, mais il n’y aura pas d’équipement de cuisine professionnelle», assure Philippe Gilliéron.

Quoi qu’il en soit, la cloison qui coupe l’intérieur en deux parties inégales disparaîtra. Les plans, mis à l’enquête le 30 mars, prévoient un WC et un local technique en plus de l’espace dédié à une vingtaine de clients. Il est encore trop tôt pour envisager la date d’ouverture de ce nouvel établissement public. Ce qui est sûr, c’est que l’architecte n’en est pas à son coup d’essai dans ce domaine, lui qui a notamment transformé La Pinte, le Caprice Bar ­et, plus récemment, Le Coq et le Johny Bar. (24 heures)