L’armée entretiendra sa piste de nuit pour les civils

Trois semaines de pause d’exploitation militaire par les jets F/A-18 cet été, puis sept semaines en 2020 et quatre en 2021, le tout combiné avec des travaux nocturnes dès le 5 août et jusqu’à fin octobre. Tel est le consensus trouvé entre la base aérienne de Payerne et Swiss Aeropole SA pour refaire toute la piste de Payerne durant les étés 2019 à 2021. L’armée a présenté le projet hier.

«Sous la piste actuelle, on retrouve les premières plaques en béton de 1940 et des fondations en sable. Cela avait été conçu pour des Venom ou des Hunter de 5000 à 8000 kg, alors que l’exigence pour le F/A-18 peut aller jusqu’à 20 tonnes», explique le colonel EMG Benoît Studemann, commandant de la base. L’idée est aussi de faire du taxiway sud une piste de secours pour la police aérienne.

Autant d’aménagements qui réjouissent les civils, sauf leur planification, qui envisageait une fermeture de la piste de longue durée, pendant deux étés. Le planning établi permet le maintient d’une exploitation civile limitée. «Alors que nous venons d’inaugurer l’aéroport civil et sommes en prospection, une fermeture complète aurait été catastrophique en termes d’image et de crédibilité», explique Pierre-André Arm, directeur de la Coreb, exploitante civile.

Tout en affirmant que les Forces aériennes tiennent à maintenir des pauses estivales en été dans chaque région abritant une base, le colonel Studemann regrette les nuisances futures des travaux de nuit. Ceux-ci se dérouleront notamment en face du village de Morens. «Pour les habitants, cette pause est toujours la bienvenue et il est dommage d’en limiter les effets, commente Éric Chassot, vice-syndic d’Estavayer. Il est difficile de mesurer ces nuisances actuellement, mais je compte sur la bienveillance de l’armée et des entreprises pour en limiter les effets au maximum, par exemple en supprimant les klaxons de recul des camions.»

L’affaire engendrera aussi des surcoûts de plusieurs centaines de milliers de francs, sur un budget global de réfection de 27 millions. Des négociations sont en cours entre la Confédération et les deux Cantons pour trouver une clé de répartition de cette facture supplémentaire. Seule certitude actuellement, «Swiss Aeropole SA devra prendre en charge les surcoûts des vols civils quand l’armée sera en pause, comme le nettoyage de la piste ou le piquet de sauvetage», a précisé Guillaume Chassot, chef d’exploitation.