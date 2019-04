L’armée veut renouveler deux halles de la base aérienne pour 85 millions

Les investissements immobiliers conséquents se suivent les uns après les autres sur le principal site d’engagement des Forces aériennes. Alors que la construction d’une nouvelle tour de contrôle pour 75 millions de francs est en cours d’achèvement, que la halle 4 pour la maintenance des avions de chasse est en réfection pour 27 millions et que 28 autres millions sont engagés au sud de la piste pour la construction du centre de lutte contre le feu Phénix, le message sur l’armée 2019 prévoit un montant de 85 millions pour reconstruire les halles 2 et 3 de la base aérienne de Payerne. Le crédit sur le message sur l’armée, d’un montant total de 2 milliards de francs, sera soumis aux Chambres fédérales lors de la session de juin. La commission de la politique de sécurité du Conseil national vient de rendre un préavis positif sur le dossier.

«Ces deux halles n’ont, pour ainsi dire, jamais vu un coup de pinceau depuis leur construction, en 1938 pour la halle 2 et en 1953 pour la halle 3. Elles ne sont plus aux normes, ni parasismiques ni d’hygiène», confirme le colonel EMG Benoît Studemann, commandant de la base aérienne. D’ailleurs, l’utilisation de ces édifices, abritant actuellement l’entretien et l’hébergement des hélicoptères et avions à hélices, est soumise à des restrictions en raison de problèmes de statique, mentionne le document de travail. Érigé en 1959, le local des sapeurs-pompiers situé entre les deux sera lui aussi déconstruit, de même que sept autres bâtiments annexes.

Reconstruction moins chère

«En premier lieu, l’idée était d’assainir tous ces bâtiments, mais après analyse, il s’avère qu’une construction de nouvelles infrastructures sur les emplacements actuels serait meilleur marché», souligne le commandant. À terme, la nouvelle halle 2 servira au piquet de sauvetage et au corps des sapeurs-pompiers, tandis qu’une superhalle 3 en trois volumes sera bâtie et regroupera les activités d’hébergement et d’entretien des hélicoptères et des avions de l’escadre de transport aérien 1.

Pour permettre des travaux sans interruption du service de vol, la planification des opérations a déjà débuté, même si les étapes seront encore nombreuses jusqu’au début du chantier, imaginé dans la seconde partie de l’année 2020. Ainsi, parmi les petites constructions qui seront rasées, l’une des premières à disparaître sera le bâtiment dit du «cube», qui abrite actuellement le commandement de la base. Ces postes de travail seront déplacés dans la nouvelle tour de contrôle en construction.

Le chantier de reconstruction de la halle 3 pourra alors être lancé. «La surface de cette halle de 300 mètres de long au total sera divisée en trois parties légèrement décalées les unes par rapport aux autres. Ce mode de construction permettra de placer la nouvelle construction de façon optimale entre le lit de la Petite Glâne, qui coule au nord, et l’aire de mise à disposition des aéronefs située au sud», stipule le message sur l’armée. Dès que la première étape sera construite, les hélicoptères y seront abrités, avant que la maintenance de ces appareils suive dans le reste du bâtiment, libérant ainsi du même coup la halle 2.

Les travaux de construction de la nouvelle halle 2, qui mesurera en hauteur 2 mètres de moins que l’ancienne, pourront alors être lancés. Pour le piquet de sauvetage, appelé à officier également pour les vols civils, l’aménagement de l’espace sera optimisé. La halle répondra aux normes relatives à la surface de limitation d’obstacles et elle offrira à la tour de contrôle une meilleure vue sur la piste de décollage et d’atterrissage.

Alors que l’armée suisse vient de lancer la construction de Phénix, son centre national de lutte contre le feu pour les aéronefs, il n’aurait pas été possible d’y abriter également le piquet de sauvetage. «On aurait été trop loin de la piste pour pouvoir intervenir en trois minutes, selon les normes en vigueur, précise Benoît Studemann. Ce piquet doit être le plus proche possible du milieu de la piste.» À Payerne, il sera finalement au tiers de son tracé.

Encore des investissements

Les investissements de la Confédération sur la base accueillant plus de la moitié des mouvements aériens de jets de combat de l’armée ne seront pas terminés pour autant, après la construction de ces nouvelles halles. En effet, la perspective d’acquisition d’un nouvel avion de combat entraînera certainement diverses transformations de locaux. Et indépendamment de cela, dans le cadre de la mise en place de la police aérienne 24, le taxiway sud sera prochainement transformé en piste de secours, avant une réfection de la piste principale. (24 heures)