L’avenir de la pisciculture d’Estavayer fait encore des vagues

Produire 300'000 truites de lac et 200'000 ombles chevaliers chaque année, contre respectivement 200'000 et 100'000 auparavant, et poursuivre l’éclosion d’environ un à trois millions d’œufs et alevins de brochet, comme les années précédentes. Les Cantons de Vaud, de Fribourg et de Neuchâtel ont annoncé en début de semaine les nouveaux objectifs de la pisciculture de Colombier (NE), qui deviendra intercantonale. Mais dans la Broye, la décision fribourgeoise de fermer les installations d’Estavayer n’a toujours pas été digérée.

Suite à une visite des installations en berne, les onze députés de la Broye fribourgeoise ont communiqué en début de semaine leur volonté d’une remise en fonction. Ils soutiennent aussi une démarche citoyenne lancée dans la localité. Une récolte de signatures est en cours dans le cadre d’une motion populaire. «Nous avons l’espoir qu’il n’est pas trop tard, et l’objectif de notre démarche est la réouverture de la pisciculture. Ce ne serait pas la première fois que l’État devrait remettre de l’argent pour terminer ses infrastructures, et c’est regrettable que le Canton ne veuille pas faire pareil dans la Broye», explique l’UDC Jean-Daniel Chardonnens, qui avait interpellé le Canton au sujet de l’écloserie à poissons courant 2019, avant son enterrement définitif.

Un fiasco à 2,4 millions

Pour faire la lumière sur ce fiasco qui a coûté 2,4 millions de francs aux contribuables fribourgeois, les députés entendent demander la création d’une commission d’enquête parlementaire, lors de la session de février. En décembre, le Canton avait chiffré à 1,5 million de francs les transformations pour remettre la pisciculture en activité. Trop cher, avait-il décrété, avant d’annoncer une centralisation à Colombier.

Une décision qui avait entraîné le courroux du Conseil communal d’Estavayer, qui estimait que «cette infrastructure a une importance économique, écologique et pédagogique pour la région». L’Exécutif demandait aussi sa remise en activité. «Nous n’avons pas encore pris position sur la motion populaire qui vient d’être lancée», note le syndic, André Losey.