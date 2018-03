«L'aventure sur la paille» se termine en fumée

Une ferme foraine entre Granges-Marnand et Ménières (FR) est partie en fumée lundi vers 17h. Pour une raison encore inconnue, le feu a embrasé toute la partie rurale, séparée de quelques mètres de la maison d'habitation. Le propriétaire a pu sortir le bétail à temps. Une cinquantaine de pompiers est intervenue pour empêcher le feu de se propager à l'élevage de poulets, tout proche. En deux heures environ, le bâtiment a été détruit.

«On n'a rien pu faire pour sauver le bâtiment qui était en bois, rempli de paille et de fourrage», indique Pierre-Yves Jost, commandant des pompiers Broye-Vully. Les pompiers de Granges, d'Estavayer-le-Lac, de Moudon et de Lausanne ont été mobilisés. L'origine du sinistre est pour l'heure inconnue et une enquête a été ouverte, indique la police cantonale.

La ferme du Bochet est connue dans la région pour pratiquer le tourisme rural depuis plus de vingt ans. Ses propriétaires y accueillent des groupes qui peuvent dormir dans la grange, sous le label «Aventure sur le paille». L'endroit peut accueillir jusqu'à soixante touristes en haute saison. Aucun groupe n'avait réservé cette semaine.

(24 heures)