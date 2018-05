L’école continue fâche dans les campagnes

L’image de la grande tablée familiale à laquelle viennent se joindre les enfants de retour de l’école pour partager le repas de midi, c’est bientôt du passé dans les campagnes vaudoises. Tel est le sentiment d’une bonne partie des familles du Vully vaudois. Forcée par la loi sur l’accueil de jour de proposer un horaire continu, l’Association scolaire intercommunale d’Avenches et environs (ASIA) a décidé, de concert avec la direction des écoles, de réduire la durée de pause prévue à midi à un minimum de 55 à 60 minutes, la plupart des enfants des villages ne pourront plus rentrer à la maison en transports publics. De quoi fâcher un certain nombre de familles.

«Ces dernières années, on a beaucoup développé nos villages et je suis conscient que cela implique de nouvelles structures à mettre en place pour que les habitants s’y sentent bien. Mais j’ai l’impression qu’on oublie parfois ceux qui vivent ici depuis longtemps», s’indigne Nicolas Vincent, domicilié à Bellerive. Comme lui, de nombreux habitants des localités formant la commune fusionnée de Vully-les-Lacs ont pris connaissance de cette nouvelle organisation ce printemps au cours de soirées d’information. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la pilule a du mal à passer, si bien que la problématique a été longuement évoquée lors du dernier Conseil communal, et qu’une motion a été déposée mercredi soir lors du Conseil intercommunal de l’ASIA.

«Nous demandons notamment qu’une enquête de satisfaction auprès des parents d’élèves soit menée concernant ces nouveaux horaires. Nous nous inquiétons aussi de savoir si le comité de direction a pris en compte le risque d’augmentation du trafic motorisé aux abords des écoles, à cause de parents qui feraient le choix d’aller chercher leurs enfants directement à l’école à midi pour manger avec eux. Enfin, nous demandons qu’un règlement pour d’éventuelles indemnités pour les familles contraintes de suivre ces changements soit mis en place comme le préconise la loi sur l’enseignement obligatoire», résume Claire-Marie Spahr, qui a pris la parole au nom des parents concernés de la commune du Vully. La motion sera prochainement étudiée par une motion ad hoc.

Des bus en moins

Selon les prévisions de l’ASIA, dès la prochaine rentrée, 250 à 300 enfants de 7 à 11 HarmoS resteront manger dans les cantines à Avenches et environ 70 à Vully-les-Lacs. La problématique s’était déjà invitée à la table du comité de direction (CoDir) en décembre dernier, quand l’entrée en vigueur du nouvel horaire des transports publics a contraint un certain nombre d’enfants à rester manger à l’école, faute de correspondance suffisante. «Nous ne souhaitons pas confronter deux modèles d’organisation familiale entre ceux qui peuvent accueillir leur enfant à midi et les autres, mais nous nous sommes rendu compte qu’il n’était plus possible de maintenir deux heures de pause. Malheureusement, cette décision empêche davantage d’enfants de rentrer chez eux», explique Gaëtan Aeby, président du CoDir .

Entre les temps d’attente et la durée de trajet dans les transports publics que les enfants doivent prendre dès leur arrivée en 7P, certains élèves passent actuellement largement plus de deux heures chaque jour sur le chemin de l’école. «À nos yeux, un temps de voyage réduit par deux sera bénéfique pour leur équilibre», ajoute celui qui est aussi municipal avenchois des Écoles.

Naturellement, devoirs surveillés et activités annexes seront également proposés dans le cadre de cet horaire continu. «Une décision plaisante pour certaines familles», assure le dirigeant. Un avis d’ailleurs partagé par une conseillère communale de Chabrey se réjouissant que ses filles puissent économiser du temps dans les transports. Ce n’est pas le cas de Tatjana Dirren, conseillère communale à Vallamand, qui songe à s’organiser pour que ses enfants puissent continuer à partager leur repas de midi avec elle. «Il y a une confrontation entre une vision peut-être conservatrice et une autre plus réformiste sur le sujet. La société a évolué et actuellement la majorité, c’est un fait, n’a plus forcément l’opportunité d’avoir les enfants qui rentrent à midi», a répondu François Haenni, municipal en charge du dossier, devant le plénum de Vully-les-Lacs. La solution retenue par l’ASIA devant convenir au plus grand nombre, il ne sera bientôt plus possible de partager le principal repas de la journée en famille dans le Vully. (24 heures)