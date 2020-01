L’émouvante performance du Vaudois Antony Cornu

Il n’était sans doute pas seul, Antony Cornu (alias Antony Trice), face aux quatre juges de la nouvelle saison de «The Voice». Porté par le souvenir de sa sœur trop tôt disparue, le Grandsonnois a livré une performance aussi remarquable qu’émouvante qui n’a laissé personne de marbre.

Ce n’est du reste sans doute pas un hasard si la production du télécrochet de TF1 a choisi sa – brillante – prestation comme teaser à la neuvième saison de l’émission, qui s’ouvre ce samedi avec la première partie des traditionnelles auditions à l’aveugle. Devant le regard ému de ses parents, le jeune homme de 24 ans se confie à Nikos Aliagas avant d’aller, guitare en bandoulière, faire face au jury. L’instrument, c’était celui de sa sœur. «Je viens aussi et surtout pour elle, parce que c’est pour elle que je chante.»

«Cette chanson, c’est la mienne, parce que c’est clairement le cri du cœur d’un jeune homme en détresse»

Son choix musical ne laisse aucune place au doute: «Casting», de Christophe Maé. «Cette chanson, c’est la mienne, parce que c’est clairement le cri du cœur d’un jeune homme en détresse. Ma grande sœur, quand elle est partie, elle nous a laissés tous en détresse, mais à moi, elle a aussi laissé sa musique.» Le drame qu’il évoque sobrement s’est déroulé fin 2008, fauchant beaucoup trop tôt la vie d’Emanuelle et de son amoureux sur la route qui descend de Peney à Essert-sous-Champvent, plongeant toute la région dans la colère, la consternation et une infinie tristesse. Elle avait 16 ans.

Cette affreuse histoire, le jury ne la connaissait pas. C’est donc uniquement la qualité de son interprétation qui a convaincu les quatre professionnels, unanimes, Antony les mettant tous d’accord en deux petites minutes et demie. Il n’a même fallu que quelques secondes à Marc Lavoine pour se retourner, déclenchant la joie immédiate et sincère des proches du Baulméran de Grandson, présents lors de ce casting enregistré. Amel Bent suit quelques mesures plus tard. Pascal Obispo se fera désirer un peu plus, Lara Fabian attendant jusqu’à la dernière seconde pour actionner le buzzer de son fauteuil. Antony doit maintenant choisir qui des quatre qui le coachera pour la suite de l’émission.