L'enceinte romaine d'Avenches revient dans le decorum

Deux jours de fête pour la zone sportive

Initiations au jiu-jitsu brésilien, au yoga, au judo, au cross training ou au pilates dans le dojo, match exhibition des anciens professionnels de tennis Mathieu Guenat et Adrien Bossel le vendredi, puis initiation et tournois le samedi, matches de football et ateliers pour enfants, partie de skater hockey de LNA dames ou encore jeux pour enfants à la pétanque. Il y en aura pour tous les goûts, les 17 et 18 mai à Avenches pour l’inauguration de la zone sportive.



«C’est une belle réussite. Toutes les infrastructures sont à jour et pour une belle durée», se réjouit le municipal Pascal Buache. Les travaux ont été réalisés en deux phases, de 2012 à 2018, pour un montant global de 10,4 millions de francs, entièrement assumé par la Commune.



Dans un premier temps, la Commune a construit une buvette, des vestiaires et un dojo en basse ville. Le second préavis a permis d’éclairer et restaurer les trois terrains de football, d’aménager deux pistes de skater hockey, dont une couverte, de créer un terrain multisport et un skatepark, de refaire les pistes de pétanque et d’aménager trois courts de tennis avec un club-house. «Nos anciennes surfaces dataient de plus de 15 ans. Avec ces travaux, nous sommes passés de deux à trois courts et bénéficions d’un abri nettement plus confortable», apprécie Marco Sarcina, président du TC Avenches, dernière société arrivée sur les lieux.