L'enfant terrible de la culture urbigène s'est assagi

Un dur à cuire à qui l’on donnerait le bon Dieu sans confession, un grand sensible adepte de théories du complot, un parcours chahuté mais encore de l’énergie à revendre. Cet ensemble de contrastes, c’est Alexandre Baudraz. Un agitateur comme on n’en fait plus, qui peut se targuer d’avoir réussi l’exploit tout aussi rare de lancer et de faire fonctionner, avec son équipe, l’unique bistrot culturel d’Orbe. Le Hessel Bar, en référence au philosophe et résistant français, un espace pour concerts, expositions et débats, depuis 2014 un haut lieu de la culture non subventionnée de la région (10 000 entrées l’an dernier).

Aujourd’hui, le gérant dit vouloir lever le pied. Laisser peu à peu la conduite des affaires à une association, histoire de se mettre en retrait. «J’ai conscience d’être devenu le maillon faible, dit-il. J’ai compris que crier dans la rue ne sert à rien, mieux vaut des actes. La culture ici est encore celle des Verts ou des socialistes. C’est la chasse aux budgets plutôt que de chercher à développer ce que veulent les gens. Je veux continuer à dépolitiser la culture, elle en a besoin. Mais on préfère me reprocher d’être un entrepreneur. Je ne veux pas que ça nuise à cet endroit. Le Hessel, c’est ce qui me manquait quand j’étais jeune.» Le ton est donné. Plutôt du genre bavard, pas trop gêné aux entournures, Alexandre Baudraz jure qu’il s’est assagi et est désormais plus consensuel. Tel n’a pas toujours été le cas.

Ce gamin qui a été le premier à faire un tag et à circuler sur sa planche à roulettes à Arnex-sur-Orbe s’est depuis posé en figure de «combattant malgré moi» de la culture anticonformiste. Un peu à l’image des Citrons Masqués d’Yverdon. Ce grand volubile est persuadé qu’une confrontation entre ces lieux alternatifs et les institutions de la place vient d’un manque d’écoute et de reconnaissance. Une façon de dire qu’Orbe doit constituer un réseau d’acteurs locaux, publics, commerciaux et autres, pour retrouver l’élan de la Quinzaine artistique tout en cessant de s’appuyer «uniquement sur un modèle de sociétés locales et de proches du Conseil communal, modèle voué à disparaître».

Du fumier devant les portes

Ce discours n’attire pas que les sympathies. Au point qu’Alexandre Baudraz a fini par se faire exclure de la SICUP, l’ancienne faîtière des commerçants d’Orbe, la veille d’une rencontre avec le syndic, un matin de carnaval. Piqué, il s’en ira déposer des tas de fumier devant les portes des intéressés. «Je ne suis pas fier de tout ce que j’ai fait, sourit-il. Mais je vis avec.»

Ce qu’il y a derrière ce bonhomme décrit diplomatiquement comme «peu consensuel, volontiers une figure de victime, compliqué mais dynamique» par ses détracteurs locaux, c’est d’abord une enfance en vase clos. «Une famille très engagée dans l’Armée du Salut jusqu’à mes 10 ans. Le travail était la priorité, l’euphorie des Trente Glorieuses», raconte-t-il.

La Légion comme école

«J’ai pris une claque en découvrant la vie réelle, hors de chez nous. Ma révolte tardive contre la figure paternelle, je l’ai faite en partant m’engager à la Légion étrangère; ça m’a sauvé. J’aurais pu mal tourner sans ça.» Son frère cadet met fin à ses jours. Lui, il enchaîne un détachement dans les Comores et une mission dans les Balkans en pleine guerre. L’horreur. Le sang. Le maréchal des logis finit par rentrer au bercail pour enchaîner les boulots, les mandats et les formations. Il passe par Pro Natura, le Venoge Festival, conduit des poids lourds, se plonge dans la politique, comme militant PLR puis comme membre du comité de soutien de Fathi Derder. «Et puis on se rend compte que tout se ressemble, qu’un socialiste pragmatique, c’est jamais qu’un libéral humaniste.» Il tourne la page, encore une.

Deux séparations et d’autres claques plus tard, Alexandre Baudraz parle désormais de donner du sens. À ce qu’il fait, mais aussi aux manifestations locales et également aux institutions locales. L’agitateur rêve notamment de lancer un café philosophique et politique, avec une liste citoyenne à envoyer au Conseil communal. Il sourit. Tiens, voilà du boudin. (24 heures)