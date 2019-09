L’esprit des pirates brûle encore à La Krôa à Thierrens

La Krôa, il y a ceux qui adorent et ceux qui en ont peur. Mais il n’y a vraiment pas de quoi.» Nathalie Clivaz sait de quoi elle parle, voilà trois ans et demi que cette jeune femme travaille comme serveuse dans ce drôle de café bar de Thierrens, qui ne laisse personne indifférent. «Faut pas être trop délicate ou susceptible, mais je n’ai jamais eu de vrai problème», assure celle qui venait déjà auparavant comme cliente. Installé au bas des escaliers menant à l’église (un comble!), l’établissement affiche son originalité à l’extérieur déjà. Le client est en effet accueilli par un nounours géant en peluche chevauchant une vieille moto et les chants des perruches installées dans une grande cage à côté de la porte d’entrée. Une décoration décalée, à l’image du patron, Alain Savary. Lequel aime se décrire comme «le dernier punk romantique qui boit du pinard».

Après avoir vécu quatorze ans à l’étranger et tenu notamment un hôtel à Saint-Domingue, cet ancien punk lausannois nostalgique du mouvement Lôzane bouge est rentré au pays à la fin du siècle passé et s’est mis à la recherche d’un établissement. «Thierrens, je ne savais même pas où c’était», se souvient avec un solide accent vaudois ce provocateur au cœur tendre. C’est pourtant là qu’il est tombé sur La Croix Fédérale, le bistrot que tenait Tante Hélène, comme l’appelaient les habitués. L’affaire fut faite et le lieu fut rebaptisé La Krôa; «fait des râles», ajoute le patron. Le ton était donné. «À l’époque, les gens disaient qu’il ne tiendrait pas longtemps, se rappelle l’ancien syndic Francis Jaunin, fidèle des lieux. Ben ça fait vingt ans cette année qu’il est là et ça pourrait bientôt devenir le dernier bistrot du village!»

Dans cette localité connue notamment pour sa célèbre revue, le nouveau venu haut en couleur n’a pas forcément été spontanément accepté. «J’ai attendu cinq ans avant que quelqu’un n’ose me saluer dans la rue», se souvient Alain Savary. Mais les plus ouverts d’esprit se sont risqués à franchir le seuil de cet authentique bistrot de village, redécoré de pirates, de filets de pêche, de crânes et de posters du Che. «C’est très atypique, mais ça plaît beaucoup aux enfants», souligne Bernard Audifax, locataire de l’appartement situé au-dessus de l’établissement et qui vient y prendre son café tous les matins. Ils ne sont pas les seuls. Avec sa recette bien à lui, Alain Savary a quand même fini par se constituer une clientèle fidèle. «Ce n’est pas «le» bistrot du village, puisque beaucoup de gens n’y mettent pas les pieds, mais c’est une chance de l’avoir, estime Francis Jaunin. Ne serait-ce que parce qu’il est ouvert tous les jours de l’année, sans exception.» «De toute façon, je ne sais pas quoi faire d’autre», se justifie le patron en servant un verre de blanc.

«La Krôa, il y a ceux qui adorent et ceux qui en ont peur. Mais il n’y a pas de quoi.»

Garde-génisses au Chalet Bellevue, à Denezy, André «Dédé» Deppierraz vient par exemple deux fois par jour à La Krôa, avant midi et en fin de journée: «J’aime l’esprit et la convivialité qui règnent ici. Au chalet, je suis tout seul, alors qu’ici je suis toujours sûr de rencontrer du monde.»

Il n’y a effectivement aucun risque de rester seul dans son coin. Si vous essayez, Alain Savary va immanquablement vous héler: «Oh, toi, viens t’asseoir avec nous à la table centrale!» «Et en général, quelques minutes plus tard, on se tutoie!» complète l’ancien syndic.

Avec le temps, La Krôa est devenue un des lieux de rendez-vous de la société de Jeunesse. Le chœur mixte et la société de gym des aînés y ont aussi leurs habitudes. Et avec sa terrasse conviviale, le café est, en été, une halte prisée des motards traversant la région. «Ici, non seulement toutes les générations viennent, mais en plus elles discutent ensemble», s’émerveille l’ancien syndic, décidément très enthousiaste. Au cours de l’année, La Krôa est aussi le théâtre d’événements. Traditionnels (fête d’Halloween, concerts, karaoké) ou, plus farfelus comme la récente course de chaises de bureau, évidemment organisée sans autorisation.

Pour manger quelque chose, les clients n’ont par contre pas grand choix: c’est fondue ou le menu. On sent venir le gag: «Le menu, c’est cacahuètes - chips - chocolats», se marre le patron en désignant le présentoir sur le bar. «Et si les gens veulent autre chose, je les envoie Chez Greg (ndlr: un restaurant en bas du village), on y mange très bien!»

Café bar La Krôa Rue de l’église 1, 1410 Thierrens. Tél. 079 641 67 12.