L’esprit du Bar Rouge a séduit 1500 personnes

«Mais c’est trop cool! Vous êtes là toute l’année?» Boris Fischbach, un des organisateurs de l’événement Remember Bar Rouge, aux côtés d’Antoine Barret et d’Isabelle Behnke, assure avoir entendu cette phrase à de nombreuses reprises entre vendredi et dimanche.

En effet, près de seize ans après l’exposition nationale de 2002, ces passionnés, réunis dans l’association Foodtruck Sound sYstem, ont redonné vie au fameux bar de la manifestation le temps d’un week-end, à la presqu’île du parc des Rives. Au total, l’événement a attiré 1500 personnes, selon les organisateurs. «Une grande réussite», assure Boris Fischbach.

Pourtant, le week-end avait plutôt mal commencé. «On a dû annuler la partie officielle vendredi à cause de la pluie, explique le père du projet. On a aussi annulé la prestation d’un de nos artistes prévue en soirée, car on croyait que personne ne viendrait à cause de la météo.»

Pourtant, dès la fin des dernières gouttes, des curieux ont commencé à affluer sur la rive d’Yverdon. «On a même eu un pic de 300 personnes présentes sur place, se réjouit Boris Fischbach. Du coup, nos cocktails étaient en rupture de stock. Le monde était finalement au rendez-vous!» La tendance s’est confirmée le lendemain, lorsque 600 fêtards dansaient en souvenir du Bar Rouge.

Si la majorité du public semblait conquise, certains visiteurs ont toutefois formulé quelques critiques. «Des nostalgiques espéraient voir la structure du bar de 2002, confie Boris Fischbach. Aussi, contrairement à l’originale, la nôtre était blanche. Nous avons recréé l’ambiance particulière de l’époque grâce à des éclairages rouges, mais cela n’était pas très visible de jour.»

Occuper la presqu’île

Après ce pari réussi, qui s’est achevé lundi au petit matin, l’association Foodtruck Sound sYstem ne compte pas en rester là. «Cet événement en souvenir du Bar Rouge était un prétexte pour occuper la presqu’île du parc des Rives, concède Boris Fischbach. Nous voulions montrer à la Municipalité qu’il y a une forte demande de la part de la population pour ce genre d’événements et que le lieu s’y prête parfaitement.» Mais un nouveau projet de ce type ne ferait-il pas de l’ombre à la Dérivée, qui rythmera la saison estivale à quelques pas de là? «Pas du tout, assure l’organisateur. Nous avons attiré des gens majoritairement âgés entre 40 et 50 ans. La Dérivée séduit surtout les 20-30 ans. Nous pourrions donc être complémentaires.»

(24 heures)