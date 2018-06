L’extension du gymnase de Payerne est sur les rails

D’abord attendus pour la rentrée 2020, les travaux d’extension du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) sont désormais lancés en vue d’une inauguration en 2021. Depuis juin, un appel d’offres a ainsi été ouvert par Vaud et Fribourg en vue de la réalisation des travaux. Lors de sa séance de mardi 26 juin, le Conseil d’État fribourgeois a validé «le projet de décret relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement destiné à financer, avec le Canton de Vaud pour une part égale, la construction de l’extension et l’adaptation du GYB, à Payerne». Sur Vaud, l’objet sera également tout prochainement soumis à l’exécutif.

«C’est un véritable soulagement de voir le dossier avancer positivement», glisse Thierry Maire, directeur du GYB. En effet, l’école, ouverte en 2005, était alors dimensionnée pour 850 élèves. On en dénombre désormais plus de 1200. Autant dire que les espaces sont totalement saturés, notamment pendant l’heure des repas, avec de nombreux jeunes contraints de manger dans les couloirs, à même le sol, faute de places en suffisance.

D’après le projet soumis aux marchés publics, l’objectif est de construire 25 nouvelles salles de classe, une salle de gymnastique simple (VD3), des salles de groupes, divers locaux administratifs, une salle d’art visuels et des locaux techniques. Selon la volonté de la Commune de Payerne lors de la vente d’un terrain de 10 500 m2 pour 3,4 millions de francs à la fin de l’année 2014, la future construction devra aussi permettre de régler le lancinant problème du parking des voitures et des deux-roues et prévoir un accès pour les bus. Enfin, il faudra imaginer une liaison avec l’édifice actuel, ainsi que diverses réorganisations de locaux dans le gymnase.

«Les deux décrets vaudois et fribourgeois additionnés permettront de couvrir l’ensemble des besoins jusqu’à la mise en exploitation du bâtiment», explique Philippe Pont, chef du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) du canton de Vaud. Le Conseil d’État vaudois va être prochainement saisi de la demande, qui sera ensuite renvoyée à une commission parlementaire, puis au Grand Conseil. La procédure sera la même sur Fribourg.

1500 élèves prévus

Dans le même temps, la planification des travaux préparatoires suit son cours. «La mise à l’enquête publique et l’octroi du permis de construire sont attendus d’ici à l’automne 2019, et le chantier est prévu jusqu’à l’été 2021 pour une mise en service pour la rentrée 2021», ajoute le chef de service. Le coût des travaux devrait dépasser les 25 millions de francs, mais les cantons ne souhaitent pas le préciser tant que le dossier n’est pas validé par toutes les parties.

L’agrandissement prévu fera passer la capacité d’accueil totale du GYB à 1500 élèves. De quoi absorber la progression démographique impressionnante de la région broyarde et la hausse du pourcentage d’étudiants. En 2013, une étude de la géographe Anne-Christine Wanders laissait entrevoir la possibilité d’accueillir jusqu’à 1400 élèves en 2025, selon le scénario le plus haut. «Mais, depuis lors, les inscriptions ont toujours dépassé les courbes de prévision maximales, conclut Thierry Maire. Heureusement, pour la rentrée 2018, nous devrions rester stables à 1200 élèves, du fait de la réduction de notre bassin de recrutement avec le départ des communes de Torny et de Mont-Vully sur Fribourg.» (24 heures)