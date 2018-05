L’incendiaire de la Broye sera jugé sur Fribourg

«Cette attribution au Ministère public fribourgeois est conforme au Code de procédure pénale et prend en considération la survenance du premier incendie sur sol fribourgeois». Par ces quelques mots, le Ministère public fribourgeois a annoncé vendredi matin reprendre l’intégralité de la procédure pénale ouverte suite aux incendies survenus dans la Broye fribourgeoise et vaudoise entre les 9 juillet et 5 août 2017. C’est le procureur général adjoint Raphaël Bourquin qui sera chargé de rédiger l’acte d’accusation. En clair, cela signifie que l’incendiaire présumé, domicilié à Dompierre (FR) lors de son incarcération, sera jugé sur Fribourg.

«Pour l’instant, il est encore trop tôt pour imaginer une date de procès, commente Raphaël Bourquin. Si tout se passe bien, j’imagine pouvoir terminer la rédaction de l’acte d’accusation dans le deuxième semestre 2018 et la date du procès dépendra ensuite du tribunal.» Une expertise psychiatrique complémentaire ayant été demandée, l’enquête n’est toutefois pas encore formellement close.

Pour rappel, des procédures pénales ont été ouvertes par les Ministères publics fribourgeois et vaudois suite aux douze incendies qui ont frappé la Broye durant l’été 2017. Les différents sinistres ont causé la mort de 13 chevaux et 11 poneys de l’Institut équestre national d’Avenches (IENA), ainsi que de 36 taureaux, 19 vaches et 6 veaux à Payerne et Domdidier.

Prévenu d’incendie intentionnel, l’homme interpellé le 5 août 2017 est toujours en détention. Il a admis être l’auteur de l’incendie commis le même jour dans l’immeuble de Dompierre où il résidait, mais a formellement réfuté son implication dans les autres forfaits. Pourtant, l’analyse de son téléphone portable ou des images de caméras de surveillance ont montré que le suspect ne se trouvait pas forcément aux endroits qu’il a indiqués aux enquêteurs, lorsque les incendies se sont déroulés, révélaient les deux polices cantonales en novembre dernier.

«La peine minimale encourue pour incendie intentionnel est d’une année, mais là il y a plusieurs cas à prendre en compte», commente encore le procureur Bourquin au sujet de la peine risquée par le prévenu, lequel devrait rester en prison jusqu’à son procès. En tout cas, Raphaël Bourquin assure qu’il va déposer des requêtes de maintien en détention. (24 heures)