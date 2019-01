L’insolent succès d’une web radio pour les jeunes

Nourri par le site internet français Booska-P, véritable référence dans le milieu du rap, Yassine Louhidi, Yverdonnois de 35 ans, a lancé son propre média aux sonorités urbaines il y a un peu plus d’un an, depuis le salon de son appartement situé rue des Philosophes. D’abord sans prétention, RadioSnap.ch, web radio qui met à l’honneur de jeunes artistes en pleine ascension, ambitionne aujourd’hui de devenir une plateforme incontournable chez les 15-35 ans. Elle compte déjà près de 30'000 abonnés. Rencontre avec son fondateur, dont la vie s’est dessinée entre l’Algérie, la France et la cité thermale.

«Mon histoire est triste mais c’est une force, lance sans détour Yassine Louhidi. Ma mère est morte en me mettant au monde. Elle était Algérienne et souhaitait que je parte en France rejoindre mon oncle et ma tante pour avoir une vie meilleure. Aujourd’hui, eux aussi ne sont plus que dans mon cœur. Il a bien fallu que je me prenne en main.» Le jeune homme enchaîne alors les petits boulots, entre Lyon et Marseille. «Je faisais du porte à porte: mon job, c’était de rentrer chez les gens en moins de trente secondes. Et j’étais plutôt doué», raconte-t-il en souriant. Son élocution musclée n’altère en rien sa maîtrise des mots: «À côté, je chantais. C’était mon défouloir. Mais j’ai toujours gardé ce que je faisais pour moi. Il faudrait vraiment venir me chercher pour que je me dévoile. C’est mon jardin secret.»

«On m’a donné ma chance»

Après un mariage qui n’a pas duré, Yassine Louhidi part «un peu sur un coup de tête» pour la Suisse et commence à travailler pour un opérateur téléphonique à Yverdon. «Des gens m’ont donné ma chance. En échange, je n’ai jamais compté mes heures pour atteindre mes objectifs, affirme l’Yverdonnois d’adoption. Je ne suis plus un adolescent qui peut déconner. J’ai un fils de 8 ans et je me dois d’être un exemple.»

Alors qu’il travaille comme conseiller à la clientèle depuis plusieurs années, la musique prend de plus en plus de place dans sa vie. «Je me suis réorienté, confie Yassine Louhidi. Je me suis d’abord engagé dans un projet pour les seniors tout en lançant, à côté, ma web radio, disponible aussi sur les smartphones via une application. Actuellement, je la développe bénévolement et je suis en recherche d’emploi. Cependant la demande est telle que j’ai bon espoir d’arriver à en vivre.»

Lorsqu’il tente de faire un premier bilan de ses activités sur la Toile, les chiffres sont affolants. Le compte Snapchat du média – un réseau social qui permet d’échanger des photos et des vidéos éphémères – cumule ainsi près de 30'000 abonnés. Et ces milliers d’internautes ne viennent pas que de Suisse. Un bon pourcentage est basé en France, en Belgique et même aux États-Unis.

«Je mets en avant de jeunes artistes dont la musique n’est diffusée nulle part ailleurs, insiste le jeune Yverdonnois. Certains ont plus de talent que d’autres, mais je préfère qu’ils se donnent à fond pour un projet artistique plutôt que de les voir traîner dans la rue. Tout le monde peut venir sur mon site: rappeurs, couturiers, photographes et même des employeurs qui chercheraient des jeunes motivés… La seule exigence, c’est que le travail des artistes doit absolument être en lien avec la culture urbaine.»

«Yassine maîtrise le langage et les codes des jeunes»

Le travail de Yassine Louhidi n’est pas passé inaperçu à Yverdon. Jérémie Duciel, travailleur social et cofondateur du label Y-Music, a fait appel à ses services pour promouvoir une soirée à l’Amalgame en novembre dernier. «Yassine maîtrise le langage et les codes des jeunes. Il arrive à les toucher et à les mobiliser, ce qui n’est pas toujours notre cas, reconnaît-il. J’ai trouvé très intéressant de collaborer avec quelqu’un qui a une telle communauté sur Snapchat. Personnellement, je n’y connais rien.» Refera-t-il appel à RadioSnap.ch? «Notre soirée a été un succès, se réjouit Jérémie Duciel. Il est toutefois difficile de dire combien de jeunes sont venus grâce à ces publications. Mais oui, je n’hésiterai pas à l’appeler.»

Aujourd’hui, Yassine Louhidi cherche des investisseurs. Notamment pour louer des locaux et acheter du matériel. «Je multiplie les projets de collaboration, annonce le jeune homme. Avec un but essentiel en tête: donner la parole à ceux qu’on n’entend jamais. Donner de l’attention à des jeunes bourrés de talent et d’envies mais qui n’ont pas forcément eu un bon départ dans la vie. Le public est là, et ce n’est que le début», promet-il. (24 heures)