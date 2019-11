L'instigatrice de la grève des femmes s'en est allée

Saint Pierre s’attend sans doute à une négociation serrée. Liliane Valceschini, pionnière de la lutte contre les inégalités, celle qui avait l’habitude de dire «qu’il ne faut jamais rien lâcher face aux patrons» (qui ont toutefois appris à la respecter) est décédée mercredi. Instigatrice de la Grève des femmes de 1991, l’ancienne ouvrière dans l’horlogerie, fille d’une Lausannoise et d’un émigré italien, était à l’aube de son 82e anniversaire.

Liliane Valceschini avait pris sa carte syndicale un 1er mai. Elle était alors jeune régleuse de la Lémania, révoltée par les inégalités salariales, avant de devenir une référence de la défense des ouvriers. «Il y a dix jours, on a encore fait le point sur les dossiers syndicaux et sur les élections, témoigne son camarade combier, Nicolas Rochat Fernandez. Et c’est elle qui avait fait partie des négociants pour la dernière CCT nationale dans l’horlogerie de 2017… Elle avait une force et une humilité immense. Le genre de personne prête à repartir en grève demain.»

Et c’est justement une grève nationale qui l’avait fait connaître. Un soir de réunion, à Berne, elle a tapé du poing sur la table: pour faire évoluer la condition des femmes, il faudrait que toutes fassent grève. En face, Christiane Brunner a les yeux qui brillent. Quelques mois plus tard, le 14 juin 1991, un demi-million de citoyennes étaient dans la rue. Et 29 ans plus tard, le 14 juin dernier, il y en avait en tout cas autant. Dont Liliane Valceschini, discrète, à Yverdon.

«Elle ne voulait pas qu’on la qualifie de féministe. Et il ne fallait pas parler d’elle, mais surtout des jeunes qui reprenaient le flambeau, réagit son fils, Giancarlo Valceschini. C’était tout elle. Une volonté incroyable. Une façon de penser aux autres, jusqu’au bout.»

L’éternelle militante a lâché son dernier souffle samedi dernier, alors que des milliers de manifestantes descendaient dans la rue pour crier contre les violences faites aux femmes.