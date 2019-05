L’unique fanfare d’Yverdon célèbre son centenaire

L’Avenir a 100 ans. Et plutôt que de lever son chapeau pour la fanfare officielle de la Ville d’Yverdon, il serait logiquement plus approprié de faire résonner les trompettes de la renommée. Les cuivres, ils souffleront de toute manière tout au long du week-end dans la cité thermale, puisque pour célébrer son centenaire, la société organise le 49e Giron des musiques du Nord vaudois.

Et si cet événement annuel se tient exclusivement le dimanche entre La Marive (dès le matin) et les Rives du Lac (à 16 h pour un concours de marche qui verra défiler les différents corps de musique participant), L’Avenir aura déjà fait le nécessaire pour passer le cap en beauté. En musique évidemment, avec des concours de solistes et petits ensembles dès 8 h au collège Léon-Michaud, mais surtout dans un uniforme flambant neuf. Il sera inauguré sur la place Pestalozzi à 15 h, en compagnie de la fanfare de Pampigny.

Et si tout au long de son histoire, l’Avenir a pu compter 21 présidents - du fondateur Louis Aeni à Marianne Perret, en poste depuis 2014 - et 17 directeurs - de Frédéric Beney à Mathieu Dormia -, elle n’a «usé» que quatre costumes officiels jusqu’à samedi dernier et une ultime sortie officielle pour le compte du Kiosque à musiques de la RTS. Une relative sagesse qu’elle doit à son statut de fanfare ouvrière?

C’est en tout cas pour pouvoir jouer à l’occasion du défilé du 1er Mai que l’ensemble a vu le jour, voilà un siècle. Déçus de ne pas pouvoir se produire à l’occasion de la Fête du travail, des membres du Corps de musique s’étaient donc regroupés sous le nom de Fanfare ouvrière de l’Avenir, quittant de fait les rangs de la fanfare officielle de la Ville. Ce statut, l’Avenir devra attendre jusqu’à la disparition du «Cormus» en 2005 pour l’obtenir, quelques mois plus tard. Désormais seule fanfare de la ville, elle regarde avec assurance l’avenir, à 100 ans.

Programme détaillé www.aveniryverdon.ch (24 heures)