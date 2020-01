«La 50e Mara devrait réunir mille skieurs»

Sur le Jura, les plaques blanches de neige et les taches vertes d’herbe se partagent le paysage. À une quarantaine de jours de la traditionnelle Mara (le Marathon des Rasses), les organisateurs doivent certainement se faire quelques cheveux blancs. Surtout que cette année, cette course de ski de fond – parmi les plus populaires du pays – doit vivre sa 50e édition. Président du comité d’organisation, Michel Roulet refuse de s’inquiéter. Méthode Coué? «On ne peut pas dire qu’on n’est pas inquiets, mais sincèrement, c’est encore trop tôt pour l’être.»

Aujourd’hui, le domaine de ski de fond des Rasses propose 25 kilomètres de pistes tracées. «Pour les bons skieurs, les conditions sont extraordinaires. Pour les moyens et les débutants, elles sont délicates, parce que la couche est fine et que par moments on ne peut plus fraiser les pistes pour le style classique.»

Il n’empêche que les mordus ont pu avaler des kilomètres sans discontinuer depuis le 3 décembre et que, depuis les vacances de Noël, de nombreux fondeurs français qui se rendent habituellement aux Fourgs ont traversé la frontière pour assouvir leur passion.

Reste que 25 kilomètres pour une course dont la compétition reine en compte 42, c’est un peu juste, mais l’organisation fait pour l’heure comme si la Mara aura lieu. Au cours de son histoire, la course n’a dû être annulée qu’à six reprises. «Il est arrivé deux ou trois fois que les conditions nous obligent à mettre sur pied une boucle de 20 km à parcourir deux fois, précise Michel Roulet. Mais il y a toujours eu des chutes de neige en février.» Il sait de quoi il cause, lui qui prépare actuellement, avec Jean-Pierre Althaus, un ouvrage fouillé sur cette compétition qui proposera, les 29 février et 1er mars, trois distances (12, 22 et 42 km) en style classique comme en skating.

Si la fête a lieu, elle sera belle. Et pourrait, selon son président, atteindre un record de fréquentation des trente dernières années. Avec 780 participants en 2019 (un nombre qui augmente régulièrement depuis le début de la décennie après un long passage à vide), la Mara avait déjà obtenu son meilleur «résultat» depuis 1991. Pour cette édition forcément particulière, la barre des 1000 concurrents est donc visée. L’attrait pour la 50e, la finale du Kids Nordic Tour et des fondeurs italiens, parisiens et lorrains, notamment, qui se sont annoncés en plus grand nombre que d’habitude, devraient permettre d’y parvenir, même si la Mara restera loin de ses affluences folles des années 80. En 1982, la course longue distance avait à elle seule attiré 1460 coureurs…