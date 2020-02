La 50e course de la Mara est en sursis météo

Sale coup pour un jubilé? La 50e édition de la Mara – la très populaire course de ski nordique organisée depuis 1971 aux Rasses – voit de plus en plus sa tenue s’écrire en pointillé. Mercredi, les organisateurs ont fait le point, à dix jours de cette épreuve qui devrait attirer un millier de skieurs les 29 février et 1er mars prochain. Face à l’incertitude, mais surtout portés encore par l’espoir que la course pourrait avoir lieu d’une manière ou d’une autre, ils se sont accordé un ultime délai pour prendre une décision. C’est mardi soir que l’on saura si cette manifestation-anniversaire pourra avoir lieu ou non.

Afin de mettre le plus de chances de son côté, le comité d’organisation a passé en revue six scénarios différents qui vont de la course normale entre Les Cluds et Les Rasses ou une boucle autour des Cluds (tous deux très peu probables cependant) à l’annulation pure et simple, option qui figure hélas au rang des favoris. «Actuellement, il n’est pas possible de faire la Mara, mais au vu de la météo annoncée pour la semaine prochaine, il y a encore un espoir de pouvoir la sauver», affirme Michel Roulet, président du comité d’organisation.

Sauver la Mara passera peut-être par une alternative peu fréquente, mais qui a néanmoins déjà eu lieu au cours de la longue et riche histoire de cette manifestation sportive que Michel Roulet raconte dans «50 ans de Mara», un livre richement illustré, réalisé précisément à l’occasion de ce demi-siècle. La course pourrait ainsi déménager de quelques kilomètres, tout en restant sur le Balcon du Jura, en se déroulant du côté de Mauborget, via une boucle à avaler deux à trois fois. «Mais pour cela, il faudrait encore qu’il neige la semaine prochaine et que la pluie soit raisonnable», reprend Michel Roulet.

Depuis 1971, la Mara a dû être annulée à six reprises seulement, la dernière fois en 2008.