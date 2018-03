La Broye devrait retrouver son centre prof autonome

L’École professionnelle de la Broye retrouvera-t-elle l’indépendance qu’elle a perdue en 2005 quand elle a été rattachée au Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV)? La tendance est en tout cas à nouveau positive. Le printemps dernier, la députée socialiste Roxanne Meyer Keller et son homologue PDC fribourgeois Éric Collomb avaient déposé un postulat conjoint devant leurs parlements respectifs, réactivant un ancien dossier qui trouve un écho dans les travaux de planification conduits actuellement par le Département vaudois de la formation, de la jeunesse et de la culture. La conseillère d’État Cesla Amarelle planche actuellement sur une planification cantonale qui, si elle existe au niveau des gymnases, faisait défaut en termes de formation professionnelle. Et l’idée d’un centre autonome du côté de Payerne fait partie de la réflexion.

Sur Fribourg, le gouvernement s’est prononcé en juillet dernier, de manière négative. Il n’a pas souhaité donner suite à cette intervention, renonçant à entreprendre l’étude de faisabilité demandée par Éric Collomb. «Leur refus a été ressenti comme une douche froide dans la Broye fribourgeoise, où l’on regrette la frilosité des autorités pour des projets touchant le nord du canton», relève Roxanne Meyer Keller.

Apprentis déjà mobiles

Le propos vaudois est nettement plus nuancé. «Mais contrairement à ce que demande le texte des deux députés qui citent en exemple le gymnase de la Broye, cette nouvelle structure ne sera pas intercantonale», explique Cesla Amarelle, en charge depuis juillet dernier de la formation. Principale raison, selon l’édile socialiste, les écoles professionnelles sont toutes régies par les mêmes cadres et les mêmes règles au niveau fédéral. Ce qui n’est pas le cas des gymnases. À cela s’ajoute que la mobilité des apprentis est une réalité qui fonctionne déjà plutôt bien entre cantons romands. Et particulièrement dans le périmètre valdo-fribourgeois.

En 2017, le canton de Vaud a accueilli 2551 jeunes en formation en provenance d’autres cantons. Dont une majorité de Fribourgeois: 857, pour 569 Genevois, 511 Valaisans et 360 Valaisans. En ce qui concerne «l’exportation», c’est également l’axe Vaud-Fribourg qui est le plus utilisé, bien que le ratio soit nettement moins marqué. Des 729 Vaudois qui apprennent un métier hors de nos frontières vertes et blanches, 262 se rendent sur territoire fribourgeois (et… 260 franchissent la Versoix en direction de Genève).

À Payerne, le CPNV s’est agrandi il y a quelques années et occupe quatre salles de classe supplémentaires installées provisoirement dans la cour de l’école et sur le parking. Il assure la formation d’apprentis des secteurs du commerce et de la vente qui viennent y suivre leurs cours théoriques. S’il voit le jour, le futur centre de formation sera installé ailleurs, du côté de la Maladaire. L’idée serait donc de restituer le bâtiment actuel à la commune et de construire un nouveau centre professionnel. «Des négociations sont en cours avec la Municipalité», note la conseillère d’État. «Dans les grandes lignes, nous avons déjà discuté les conditions», confirme la syndique payernoise, Christelle Luisier. Favorable à un tel projet, elle souligne néanmoins la question des délais. «Idéalement, il faudrait que l’on parvienne à définir un calendrier ce printemps avec comme objectif une réalisation entre 2021 et 2023.»

Se pose encore la question de son financement. Et qui dit absence d’intercantonalité dit manne exclusivement vaudoise. Fribourg paiera, certes, mais uniquement pour l’écolage de ses apprentis. Quant à la Commune de Payerne, elle ne devrait pas non plus mettre la main au porte-monnaie. Encore que… «Si la structure devait disposer de salles de sport dont nos élèves du secondaire pourraient bénéficier, nous serions favorables à une participation pécuniaire», reprend Christelle Luisier. (24 heures)