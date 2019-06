La Dérivée reprend ses quartiers aux Rives du lac

La Dérivée, lieu éphémère fait de bois et modulable à l’envi, a repris du service ce jeudi sur le quai de Nogent, à Yverdon-les-Bains. Au total, plus de 200 activités animeront les Rives du lac, du jeudi au dimanche, jusqu’au 7 septembre. Et ce pour la troisième année consécutive. «Le comité d’organisation grandit édition après édition. Cela montre que les Yverdonnois s’approprient ce lieu», se réjouit Marie Romanens, une des cofondatrices de l’association ICI, qui porte le projet de La Dérivée.

Du côté de la programmation, chacun des douze membres du comité est responsable d’une des treize semaines (montage et démontage compris) du grand raout estival. Ensemble, ils misent sur un mélange des genres des plus hétéroclites: ateliers, conférences sur des thématiques environnementales, soirées DJ et concerts, notamment. Si de nombreuses nouveautés sont annoncées, certains rendez-vous hebdomadaires déjà proposés l’année dernière raviront de nouveau les habitués du lieu. «Les jeudis après-midi, on retrouvera des séances de yoga qui laisseront place, ensuite, aux soirées salsa ou aux fameuses soirées guinguette, coorganisées avec le Conseil des seniors d’Yverdon (COSY), poursuit l’organisatrice. Les séances de pilates reviendront tous les vendredis en fin d’après-midi.»

Quant aux samedis, ils commenceront par un cours d’aïkido, puis les bénévoles de l’Association Parrainage pour l'aide à l'intégration des réfugié·e·s en Suisse (PAIRES) organiseront différentes rencontres autour du sport. Enfin, les dimanches seront rythmés par une séance matinale de yoga, un moment dédié aux familles en début d'après-midi, puis un open air. «Des prolongations de soirées seront proposées une fois par mois au Théâtre de l’Échandole, annonce Marie Romanens. Nous collaborons avec des acteurs locaux pour promouvoir des artistes locaux. C’est essentiel.»

(24 heures)

Programme complet www.laderivee.ch