La Dérivée reviendra animer les rives du lac

La Dérivée, lieu fait de bois, modulable à l’envi et qui a rythmé la dernière saison estivale, reprendra du service durant 14 semaines dès le début de l’été 2018. En forme de théâtre grec, la structure a abrité en 2017 des activités fixes, comme des cours de méditation le jeudi matin et des projections cinématographiques le dimanche soir.

Mais aussi des soirées musicales et une multitude de rendez-vous libres, avec toutefois des semaines à thèmes, telles la permaculture, la sexualité, la politique ou la nutrition. Cet été, les fondamentaux du lieu culturel resteront inchangés mais des nouveautés pointent à l’horizon. «La date d’ouverture n’est pas encore fixée mais nous serons opérationnels début juin, explique Marie Romanens, costumière indépendante et présidente de l’Association Ici. Il y aura moins de petits événements musicaux car nous proposerons cinq ou six concerts plus conséquents avec des artistes connus.»

Le lieu continuera d’être animé par des sociétés locales et des collaborations artistiques sont à l’étude. La Dérivée lance un appel aux projets, qu’il s’agisse d’exposer son art, de présenter un spectacle ou de donner des cours. La programmation complète sera disponible fin avril. Postulations: activites.derivee@gmail.com ou prog.derivee@gmail.com (24 heures)