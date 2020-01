La Fondation Avenches Opéra dépose son bilan

«Visiblement, plus personne n’a d’intérêt à maintenir une activité d’opéra dans les arènes d’Avenches. Face à ce constat, le comité a pris la seule décision qui s’imposait et a écrit en décembre à l’Office des faillites pour déposer son bilan.» Amer et triste, Jean-Pierre Kratzer, président de la Fondation Avenches Opéra, ne tourne pas autour du pot pour confirmer la décision du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 14 janvier dernier, soit la faillite de l’entité.

Accumulant les déficits, le festival lyrique avait annoncé en septembre qu’il ne reviendrait pas en 2020, les comptes 2019 présentant une perte de 200000 francs. Alors qu’il aurait fallu au moins 9500 entrées payantes, Opéra en fête n’avait attiré que 9000 visiteurs, dont 7600 payants. Le budget de 1,8 million de francs n’a donc pas pu être équilibré.

«Nous avons probablement souffert de la concurrence de la Fête des Vignerons. C’est dommage, car l’idée de présenter des extraits des plus beaux airs d’opéra était intéressante pour attirer de nouveaux auditeurs», commente le président, quasi seul à la barre depuis que le directeur, Michel Francey, a été libéré de son mandat.

Dès les nouvelles difficultés connues, président et directeur ont pris contact avec les différents fournisseurs impayés pour expliquer la situation et chercher une solution pour remettre la fondation sur de bons rails. «Malheureusement, tous nos contacts avec des potentiels repreneurs sont restés vains, poursuit Jean-Pierre Kratzer. Notamment auprès d’Avenches Tourisme, qui était, à nos yeux, la seule entité à même de reprendre l’organisation; elle nous a dit non par deux fois. Cela sans vraiment avoir argumenté sa décision et alors que ses deux grandes manifestations en 2016 et 2019 ont bouclé sur des déficits supérieurs au nôtre.»

Présidente d’Avenches Tourisme, Monic Bessard ne voit pas les choses de la même façon. Elle rappelle que sa société est formée d’un comité de bénévoles, qui gère le camping, le port et l’Office du tourisme. «On aurait souhaité un sauvetage de l’opéra, mais on ne peut pas prétériter notre société pour cela. La reprise de l’opéra et de ses dettes aurait entraîné l’engagement de personnel supplémentaire, ce que nous ne pouvons pas nous permettre», lâche-t-elle.

L’Office des faillites devra donc procéder à la liquidation de la fondation et décider de l’avenir de ses maigres actifs, qui ne permettront pas de payer toutes les factures encore ouvertes. Actuellement, seule la société Gradins S.àr.l. a officiellement réclamé un paiement, soit 28000 francs pour la part de l’opéra au montage des tribunes dans l’arène.

Comble de l’ironie, jusqu’en 2015, ces gradins appartenaient à l’opéra, qui les a vendus un demi-million à la Commune pour renflouer ses caisses. «C’est un coup à notre offre touristique et une page qui se tourne», soupire tristement la syndique, Roxanne Meyer Keller.