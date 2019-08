La Jeunesse des Charbonnières fête ses 50 ans à la vallée de Joux

«Mon meilleur souvenir de Jeunesse? Il n’y en a pas qu’un, il y en a des dizaines!» Olivier Lugrin fut président de la Société de jeunesse des Charbonnières il y a près de 50 ans. Cette fin de semaine, pour lui comme pour tous ceux qui ont participé à l’aventure au fil des décennies, les souvenirs seront à l’honneur dans le village combier. Depuis plus d’une année, les membres planchent sur l’organisation d’un événement digne de célébrer le demi-siècle de l’organisation. À l’origine, la Société de jeunesse des Charbonnières est créée car, selon un document d’époque, «à l’intérieur de chaque village (ndlr: de la vallée de Joux), on se connaît tout juste, et encore, seulement entre jeunes des années d’école les plus proches». Bien que les Jeunesses évoluent avec le temps, «la base reste la même: l’amitié et le fait d’être ensemble», assure Olivier Lugrin. Il raconte aussi qu’à son époque, la variété des boissons alcoolisées était moins grande. Les jeunes buvaient-ils moins pour autant? «Non», répond-il en rigolant. Dès ses débuts, la Jeunesse des Charbonnières est une société mixte: les filles y sont acceptées, ce qui est chose peu courante pour l’époque. Trois ans à peine après sa création, elle accueille le grand Giron du Nord, en 1972. Selon son site internet, l’objectif était alors «de se faire connaître et de remplir la caisse» de la jeune organisation. Puis, rapidement, les manifestations se sont enchaînées: cinq camps de ski, un autre giron, le tir. Et même la Cantonale de 1998, coorganisée au Sentier avec la société du Brassus.

Parcours aquatique L’année 2019 ne sera pas moins chargée. Sur l’affiche préparée pour les célébrations qui courent de jeudi à dimanche, on lit «50 ans de tradition, de souvenirs et une grande nouveauté». La Jeunesse a investi dans des bouées gonflables qui seront installées sur le lac Brenet, créant ainsi un parcours du combattant inédit de 50 m de long, comptant sept obstacles. «Ce genre d’activités n’a jamais été organisé par les Jeunesses, expliquent Guillaume Rochat, président, et Joakim Bonny, un de ses prédécesseurs. Un de nos membres a eu cette idée en se baladant sur Facebook.» Le but pour les participants – 62 équipes de 4 personnes au total – sera d’arriver à la fin du parcours semé d’embûches le plus rapidement possible. «Ça a l’air facile comme ça mais, en réalité, il y a quelques passages qui ne sont pas évidents à appréhender», racontent les deux membres qui ont déjà eu l’occasion de tester le matériel. Bien d’autres activités sont au programme: le traditionnel bal du samedi soir, mais également un tournoi de pétanque, une fondue vigneronne ou encore le brunch officiel qui se déroulera dimanche matin. L’occasion rêvée de revenir sur un demi-siècle de souvenirs avec la projection d’un diaporama réalisé à l’aide d’images d’archives. Les anciens ont été d’une grande importance dans l’organisation de cette manifestation: «Pour l’aspect commémoratif, ils nous ont beaucoup aidés, surtout en nous envoyant des photos de leurs jeunes années», confient Guillaume Rochat et Joakim Bonny. Les préparatifs ont commencé en début de semaine avec la pose des corps-morts qui serviront à tenir les bouées. Une journée complète a été nécessaire pour mener à bien l’opération. Mais c’est encore loin d’être terminé. Il faut dés­ormais des bras pour monter la cantine et la tonnelle. Sans oublier la pose des copeaux, accessoires indispensables de toute fête de Jeunesse digne de ce nom.