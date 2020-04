La Municipalité doit fonctionner à trois

Et de cinq… En découvrant le courrier du 13 avril envoyé par le syndic, Pierre Guignard, le président du Conseil général de Rances, Patrick Simonin, a pris acte d’une cinquième démission au sein de l’Exécutif de son village depuis le début de la législature. La troisième en une année. La deuxième en quelques mois, après celle de Jean-Luc Stäubli en février. De l’équipe élue en 2016, il ne reste plus en place que ses représentantes féminines, la vice-syndique Valérie Cottens et la responsable des Finances, Anne-Sylvie Seiler.

Le «phénomène» interroge d’autant plus, comme l’a relevé «L’Omnibus» vendredi, que les deux dernières démissions en date sont le fait de municipaux élus en cours de route, soit en mars et en septembre 2018… À compter du 1ermai, date à laquelle le retrait de Jean-Luc Stäubli prendra effet, l’Exécutif rancignolet devra fonctionner avec trois membres: Pierre Guignard ayant renoncé à son mandat avec effet immédiat.

L’ancien député UDC n’a pas répondu à nos appels. Il se murmure que sa décision serait liée aux choses qui ne se passaient pas comme il l’entendait au sein du collège. Un avis qui n’est pas synonyme de mauvaise entente entre les élus, à en croire Jean-Luc Stäubli. «Même si nous pouvons avoir des divergences d’opinions, je n’ai aucun problème avec les autres membres de la Municipalité», assure-t-il.

Il reconnaît en revanche que les rapports avec le Conseil ne sont pas toujours au beau fixe: «Tout le monde en veut toujours plus. Les discussions sont parfois virulentes. On est des miliciens, il n’existe aucune formation de municipal. C’est vrai qu’on fait des erreurs, ce qui nous est très vite reproché, ça peut peser sur le moral de certains.» Mais ce n’est là qu’une des raisons qui l’ont poussé à renoncer. «Je n’arrivais plus à tout gérer. Ma décision s’explique d’abord par la surcharge de travail qui découle de la fonction de municipal dans un village. Nous n’avons pas de chef de service, il faut tout faire, y compris mettre en place tables et chaises lors d’une manifestation.»