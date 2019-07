La Municipalité d'Yverdon va lever le voile sur l'affaire «La Région»

«Absolument pas! C’est un document confidentiel.» Lorsqu’on demandait à la Municipalité d’Yverdon si elle était prête à rendre public le procès-verbal de sa séance durant laquelle il avait été question de «La Région Nord vaudois», l’élue PLR Gloria Capt répondait fermement par la négative. Cependant, selon nos informations, les municipaux auraient depuis reconsidéré la question et s’apprêteraient à envoyer ce document aux médias qui l’avaient demandé, ce jeudi.

Pour rappel, fin mai dernier, le syndic de la cité thermale, Jean-Daniel Carrard, faisait part au journal de la «déception» de la Municipalité au sujet de la couverture d’événements communaux, comme l’inauguration de la STEP, la première pierre de la caserne des pompiers ou la renaturation de la Thièle. En conséquence, l’édile annonçait la décision de l’Exécutif de suspendre, «jusqu’à nouvel avis», la diffusion du bulletin d’information des autorités dans les colonnes du quotidien. Seule une édition n’a pas été publiée. Si cette situation devait perdurer, cela représenterait un manque à gagner de près de 28'000 francs par an pour «La Région».

Quelque temps après, la rédactrice en chef était convoquée par le conseil d’administration du groupe éditant le journal. Un entretien qui faisait suite à plusieurs désaccords entre la journaliste et sa hiérarchie, tant sur la ligne éditoriale du titre que sur sa forme, apprenait-on alors. À partir de là, les versions divergent. L’avocat de la rédactrice parle de licenciement abusif. Celui du groupe, d’un départ volontaire.

Rupture de collégialité

L’histoire ne s’arrête pas à ce départ controversé. Après avoir appris par «voie de presse» que la publication du bulletin d’information communal était suspendue, les élus de gauche de l’Exécutif se sont désolidarisés de la majorité de droite. «La décision municipale se limitait à l’expression d’une déception envers la couverture de certains événements locaux par le journal, sans l’assortir d’aucune conséquence matérielle», assurait lors d’une conférence de presse le socialiste Pierre Dessemontet. Ce qu’avait formellement démenti Jean-Daniel Carrard, affirmant en substance que l’ensemble de la Municipalité avait pu discuter du courrier envoyé à «La Région».

Le procès-verbal permettra-t-il de trancher entre les deux versions et mettra-t-il fin à la guerre gauche-droite? Rien n’est moins sûr. Le document se révélera probablement suffisamment ambigu pour qu’aucun camp ne perde la face. De plus, toujours selon nos informations, il sera accompagné d’une lettre signée de la Municipalité. Cette dernière ne ferait, à nouveau, pas l’unanimité. Contacté, Jean-Daniel Carrard ne confirme ni n’infirme ces allégations. «Je ne peux pas vous dire ce que la Municipalité a décidé de faire. Vous rendez-vous compte que vous me demandez de trahir le secret de fonction?»