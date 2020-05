La Pierre Blanche d'Estavayer ne rouvrira plus

Le répondeur de La Pierre Blanche propose toujours de se familiariser avec les réservations en ligne offertes sur le site internet du centre médical. Mais selon l’hebdomadaire «La Broye» de jeudi, l’ancien centre médical de la Corbière, niché sur les hauteurs du lac de Neuchâtel et transformé en lieu de pointe de la médecine intégrative pour 25 millions de francs au printemps 2019, fermera définitivement ses portes en septembre.

«J’y travaillais déjà avant la transformation et j’ai suivi tout le processus de construction, que j’ai vécu comme une expérience géniale pour la région. L’annonce a donc été dure à avaler», témoigne une employée au chômage partiel depuis la crise du coronavirus et qui a été rappelée la semaine dernière par la direction pour l’annonce de la fin des activités.

«L’entreprise est jeune. Elle n’avait pas pu prendre sa vitesse de croisière quand la pandémie nous a fait annuler tous les séjours depuis le 13 mars. Depuis, les réservations sont rares et aucune reprise ne semble se dessiner. Les charges s’accumulent alors que les recettes sont nulles», explique le directeur général, Jean-Luc Tuma. Concerné lui aussi par la décision, il a donc annoncé la fin de toutes les activités pour septembre, d’entente avec le propriétaire et mécène belge André Marchandise.

Licenciement collectif

Un processus le licenciement collectif est lancé concernant les 67 employés. Ceux-ci ont quinze jours pour proposer diverses pistes concernant l’avenir de la société. Ils devraient recevoir leur congé pour la fin du mois. «Malgré le chômage partiel instauré depuis mars, c’était la seule solution pour éviter la faillite, car les charges continuent de s’accumuler», explique encore le directeur. Une bonne quarantaine de thérapeutes externes verront aussi leur activité médicale péjorée, dans une période bien compliquée.

L’annonce concerne tout le personnel des deux entités actives sur les lieux, soit Coralisa SA pour la partie médicale ambulatoire, et La Pierre Blanche Résidences SA pour la partie résidentielle. Si ce second secteur n’avait jamais décollé depuis 2019, le secteur santé ambulatoire avait été créé sur les ruines du centre thérapeutique de La Corbière, lancé en 1995. Jean-Luc Tuma avait pris la direction des deux sociétés au début de cette année. Mais alors que la partie résidentielle n’était pas encore rentable, la partie ambulatoire a vu plonger sa rentabilité depuis le début de la pandémie.

Les travaux effectués depuis 2017 avaient permis de réaliser de nouveaux cabinets, des chambres pour les patients, une salle de fitness, une piscine, un spa et un restaurant avec une cuisine adaptée et spécifique. Diverses pistes sont à l’étude pour la suite. «À titre personnel, je vais me battre pour que le bâtiment conserve des soins de médecine intégrative. Ce type de médecine est précurseur et a fait ses preuves à l’étranger. C’est la médecine de demain», conclut Jean-Luc Tuma.