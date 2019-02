La Poste pose ses cartons dans l’épicerie

Certains villages n’ont pas accepté la disparition de leur office postal sans rien tenter. C’est le cas de Ballaigues où le syndic, Raphaël Darbellay, s’est battu aussi longtemps qu’il a pu pour éviter sa fermeture. «J’ai réussi à obtenir une prolongation de six ans par rapport au délai souhaité par La Poste», souligne l’édile. Il savait toutefois que la trêve ne serait pas éternelle. Jeudi le géant jaune a annoncé que c’en était fini de la filiale traditionnelle ballaiguise.

«On a eu le maximum qu’il était possible d’avoir. Et la solution proposée est la moins mauvaise», reprend-il. Dès le 13 juin, il sera possible d’effectuer les opérations postales les plus courantes au Marché Reymond, où les usagers disposeront d’horaires élargis par rapport à l’offre actuelle de La Poste. «En faisant ce choix plutôt que celui du service à domicile, on maintient un peu de vie au centre du village», reprend le syndic. Et l’épicier devrait conserver, si ce n’est gagner, quelques clients. La Poste est aujourd’hui installée à côté de son commerce. Pour sûr, un service à domicile n’aurait pas amené du monde devant sa vitrine. (24 heures)