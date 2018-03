La Vallée sera désormais diffusée en full HD

Désormais, vous pourrez admirer la Vallée en full HD. Val TV, qui tenait son assemblée générale la semaine dernière, continue sa modernisation et la professionnalisation de la chaîne locale chère aux Combiers. Elle a récemment renouvelé son matériel: système de diffusion, caméras, installations... Des investissements massifs qui viennent renforcer la petite équipe locale. «On est dans le tir, là où on doit être. On a mis Val TV dans le cœur des gens qui aiment cette vallée, assure Thierry Bovay, directeur des programmes et cheville ouvrière du développement de la chaîne. Pouvoir diffuser en full HD n’était peut-être pas un besoin, mais c’est une attente des gens. On ne va plus nous pardonner un mauvais signal. Il faut pouvoir se placer dans le zapping des téléspectateurs.»

Pour les amateurs de paysages combiers justement, la petite chaîne atteint désormais la quarantaine de minutes de production renouvelée chaque semaine, entre «Val News» et les magazines comme «Un jour avec» et le nouveau «Raconte-moi le Risoud» de Jean-Philippe Rapp.

Au chapitre des nouveautés de la télévision locale, l’émission «Intervalle» quitte ses studios pour réaliser sa présentation sur le terrain. «C’est plus compiqué techniquement, poursuit Thierry Bovay, mais c’est important. Les gens veulent voir leur voisin et la Vallée.»

A noter que la télévision combière a aussi franchit un pas important en modifiant sa structure. Jusqu’ici portée par une association ad hoc et la Société électrique de la Vallée (SEVJ), la télévision s’est dotée d’une société anonyme afin de clarifier sa structure et de poursuivre ses investissements. Le capital qui dépasse les 100’000 frs est tenu par les Communes de la Vallée, la SEVJ, la Feuille d’Avis de la Vallée et la maison «laprod.tv». Ajoutons que les récents investissements ont également été permis grâce à un don de la fondation combière Paul Edouard Piguet. (24 heures)