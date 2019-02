La Vallée surfe sur la visibilité du Magic Pass

L’arrivée du Magic Pass a considérablement modifié la carte du ski romand. Et si c’est surtout vrai dans les Alpes, ça l’est aussi sur les hauteurs jurassiennes. À l’image des Neuchâtelois des Bugnenets et du Crêt du Puy, ainsi que des Jurassiens de Tramelan, les pistes de la vallée de Joux ont pris le train en marche, une saison plus tard. Contrairement à Sainte-Croix - Les Rasses et au domaine franco-suisse de la Dôle, sur les hauts de Saint-Cergue. «Le Magic Pass s’est monté rapidement entre stations qui se connaissaient. Quand j’ai découvert son existence, j’ai immédiatement trouvé l’idée excellente et entrepris les démarches pour y adhérer», souligne Cédric Paillard, directeur de Vallée de Joux Tourisme et président des remontées mécaniques combières.

Les tire-fesses de L’Orient, du Brassus et de L’Abbaye ont donc intégré cette offre pour la saison en cours, la deuxième de sa courte existence. «Il est évidemment encore trop tôt pour tirer un bilan. Mais sur ce que j’ai vu depuis le 14 janvier, date d’ouverture de nos pistes, je peux d’ores et déjà affirmer avoir rencontré des skieurs qui n’étaient jamais venus ici avant. Grâce au Magic Pass», reprend Cédric Paillard.

La visibilité offerte par ce sésame qui donne l’accès à une trentaine de stations romandes est du reste un des arguments qui ont convaincu les Combiers à intégrer cette coopérative. La solidarité entre stations en est un autre: «On est tous dans le même bateau, on a donc intérêt à ce que l’ensemble des partenaires se portent bien et ça se ressent. Vu des stations alpines, la clientèle du Jura apprend à skier chez nous avant de se déplacer chez eux.» En outre, argument non négligeable, le Magic Pass offre des garanties financières qui permettent de limiter la casse lors des hivers verts.

D’un point de vue strictement touristique, la vallée de Joux a saisi l’étiquette Magic Pass pour mettre sur pied une offre spécifique. Les 105'000 détenteurs de cette carte peuvent ainsi séjourner entre le Marchairuz, le Mollendruz et le Risoux à prix réduit: «On propose une chambre double dans un trois-étoiles pour 99 francs, petit-déjeuner compris», sourit le directeur du tourisme combier. (24 heures)